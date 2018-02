Palermo, extracomunitario sventa furto di una moto e fa arrestare il ladro

🔊 Ascolta l'articolo

Un extracomunitario ha sventato il furto di un motociclo facendo arrestare il ladro. E’ accaduto a Palermo dove la Polizia di Stato ha tratto in arresto, nella flagranza del reato di furto aggravato, Benedetto Petrone, palermitano di anni 26, del Borgo Vecchio, con precedenti di polizia. Ieri pomeriggio, un equipaggio della Squadra Mobile della sezione “Contrasto al Crimine diffuso” si è recata in via Isidoro La Lumia dove un malvivente si è reso responsabile del furto di un ciclomotore e che è stato bloccato da un cittadino extracomunitario.

Ad essere testimone del reato, in via Nicolò Gallo e ad averlo sostanzialmente impedito era stato un cittadino ghanese di 38 anni che aveva inseguito, a piedi, il malvivente fino a bloccarne la fuga. Il ganese, presente proprio in via Nicolò Gallo all’atto del furto, era stato insospettito dalla circospezione con cui due giovani palermitani, a bordo di ciclomotore, avevano ripetutamente fatto il giro dell’isolato, puntando la loro attenzione su una Honda “SH”, parcheggiato in zona.

Era quella la fase preparatoria del blitz che sarebbe scattato di lì a poco ed avrebbe visto protagonisti entrambi i malviventi nel consueto ruolo, rispettivamente, di conducente del

mezzo rubato e conducente del motociclo marciante destinato a trainare

il primo.

Il ganese non ci ha pensato molto e si è lanciato all’inseguimento dei fuggitivi intimando loro di arrestare la marcia. Questi, giunti in via Isidoro La Lumia, non riuscivano a raggiungere più certe vie di fuga a causa del traffico congestionato.

Il tentativo di scansare vetture e ciclomotori su strada ri rivelava goffo e controproducente provocando la caduta di mezzi e fuggitivi: chi era alla guida del mezzo rubato riusciva a far perdere le tracce, chi guidava il mezzo traino, Perrone Benedetto, restava dolorante in terra . In quel frangente transitava la pattuglia della Squadra Mobile

che bloccava il malvivente e lo traeva in arresto.

