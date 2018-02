Minorenne gambiano tenta di violentare operatrice di comunità, scatta arresto

🔊 Ascolta l'articolo

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 17enne gambiano per violenza

sessuale nei confronti di una donna, operatrice di una struttura di accoglienza

per minori non accompagnati della periferia palermitana.

L’episodio che ha turbato la convivenza di numerosi minori stranieri, ospiti della

comunità, è avvenuto qualche giorno orsono nella zona del seminterrato della

struttura laddove una delle operatrici italiane della comunità era stata attirata,

con un pretesto, dallo straniero.

Di lì il minore l’avrebbe trascinata in una vicina stanza, dando luogo ad un

violento approccio sessuale, non proseguendo nella sua condotta grazie alla

reazione della vittima che si sarebbe sottratta con non poche difficoltà. La

donna si sarebbe allontanata, chiedendo ed ottenendo aiuto da un’altra

operatrice della struttura.

Immediata è stata la segnalazione al “113” da parte della responsabile della

comunità alloggio.

A distanza di pochi minuti, sono intervenuti i poliziotti della sezione “Reati

sessuali ed in danno di minori” della Squadra Mobile che hanno proceduto,

preliminarmente, a tranquillizzare la vittima ed ascoltarla.

La versione della donna è stata confermata da chi aveva vissuto le fasi

immediatamente successive all’accaduto.

Lo straniero è stato, pertanto, tratto in arresto e dovrà rispondere del reato di

violenza sessuale.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto, emettendo contestuale misura

cautelare.

