Musumeci: “Esercizio provvisorio in 6 articoli, ok in mezza giornata”

“Abbiamo presentato un esercizio provvisorio snello, fatto di soli sei articoli. Se si vuole, e’ un testo che si puo’ approvare in mezza giornata”. Cosi’ il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, conversando con i cronisti a margine dell’insediamento delle Commissioni parlamentari.

“In materia di rifiuti la Regione non ha grandi competenze, non abbiamo poteri sanzionatori sui Comuni”. Cosi’ il presidente della Regione, Nello Musumeci, conversando coi giornalisti a proposito delle politiche di gestione dei rifiuti avviate dal nuovo governo. “Siamo lavorando – ha aggiunto Musumeci – a un cronoprogramma sugli impianti di compostaggio. E poi vorremmo delegare le funzioni in materia di gestione dei rifiuti alle Province, ma per questo occorrera’ predisporre una nuova norma. Cosi’, dalle attuali 18 Srr, avremo soltanto nove enti gestori”.

A chi gli chiedeva quali altre competenze il governo abbia intenzione di delegare agli enti di area vasta, Musumeci ha risposto: “Tra le funzioni che vorremmo attribuire alle Province, c’e’ anche la competenza in materia di edilizia popolare”.(ITALPRESS).

