Post-Alfano, Casini, De Mita e Dellai con Beatrice Lorenzin

E’ iniziato il post-Alfano. Alternativa Popolare è nella culla, con Beatrice Lorenzin. Ma i padrini sono autorevoli, e Fabrizio Cicchitto ne è contento, e rilascia una dichiarazione per partecipare la sua soddisfazione. “L’altro giorno e’ uscito un comunicato firmato dagli amici Casini, Dellai, De Mita che possiamo considerare un contributo per la costruzione di un’area di centro distinta ma alleata con il Pd in coerenza con 5 anni di Governo”, scrive Cicchitto. ” Infatti va costruito un antemurale rispetto al populismo protestatario del M5s e alla demagogia sovranista e razzista di Salvini. Quest’area di centro deve esprimere non solo il suo riferimento a tradizioni politico culturali assai serie ma deve anche esprimere programmi e leadership innovativi. In questo quadro Beatrice Lorenzin puo’ essere un positivo punto di riferimento per tutti coloro che contrastano una deriva populista e razzista ma che nel contempo sono distinti dal Pd”. (Rre/AdnKronos)

