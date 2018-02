“Via Montenapoleone prima in Europa per shopping”  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Milano è la destinazione prediletta in fatto di shopping fashion con via Montenapoleone, tra le high street, che nel periodo dicembre 2016-novembre 2017, ha raggiunto il primo posto nel Vecchio Continente. Lo evidenzia Global Blue, spiegando che non solo ha un peso di circa il 36% rispetto alle altre vie di Milano, ma registra anche lo scontrino medio più alto: 1.809 euro interamente dedicati agli acquisti di tutto quanto è moda. A Milano seguono Parigi con Avenue Montaigne, dove sono stati spesi mediamente 1.729 euro, e Madrid con 1.602 euro registrati in Calle de Ortega y Gasset. Dall’analisi Global Blue a livello europeo si evidenzia anche la celebre Maximilianstrasse di Monaco di Baviera dove, però, lo scontrino medio ha una significativa presenza della categoria merceologica ‘Orologi&Gioielli’.

Per l’assessore al Turismo del Comune di Milano, Roberta Guaineri, “il 2017 è stato cruciale per Milano: tutti i mesi dell’anno hanno fatto registrare un saldo positivo degli arrivi in città, per una crescita complessiva del 10% rispetto al 2016. Non è un dato estemporaneo: il trend è positivo ormai da anni, anche se il risultato del 2017 è senza dubbio eclatante. Abbiamo lavorato molto perché Milano potesse crescere nel suo posizionamento internazionale ed essere vissuta come una destinazione turistica vera e propria: abbiamo promosso la città all’estero, favorito le relazioni con tour operator e stampa, massimizzato la comunicazione attraverso canali web e social”.

“Ma non l’abbiamo fatto da soli: la collaborazione con il privato è stata, infatti, fondamentale e lo sarà sempre di più. In questo scenario si è inserita la partnership con MonteNapoleone District per la promozione di un turismo, quello del lusso, particolarmente rilevante per Milano. Basti pensare – ricorda – che nel quinquennio compreso tra il 2013 e il 2017 abbiamo registrato una crescita dell’offerta alberghiera di alta qualità di oltre 3.100 posti letto, ovvero +9,5%, in 11 nuove strutture. Ai visitatori che arrivano, stiamo offrendo una città attrattiva con un calendario ricco di weeks, appuntamenti gratuiti e grandi eventi sportivi”.

