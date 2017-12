Un gatto che addestra i cani da assistenza per disabili: il suo nome è Dog

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Un gatto a dir poco speciale che non fa le fusa anzi riesce a addestrare i cani.

Dog è stato adottato da cucciolo dal Support Dogs, Inc. di St. Louis, centro che addestra cani da assistenza per disabili.

Gli addestratori hanno spiegato che il gatto svolge un ruolo chiave nell’addestramento dei futuri cani da assistenza, che devono essere ben educati ed essere in grado di tenere alta la concentrazione e non distrarsi, soprattutto mentre sono «a lavoro».

Questi cani avranno a che fare con persone sorde, non vedenti o con problemi di mobilità. E quindi non si possono permettere di «scattare» o inseguire un gatto mentre sono in servizio. Quindi meglio che imparino da subito ad avere a che fare con «l’altra metà del mondo». E Dog si è dimostrato perfetto per questo insolito addestramento da subito.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.