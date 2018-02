Ema, Milano ricorre a Corte Conti Ue  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala annuncia un ricorso alla Corte dei conti europea sull’assegnazione della sede dell’Ema, Agenzia europea del farmaco, ad Amsterdam.

“A questo punto aggiungo un’altra azione. Faccio un ricorso alla Corte dei conti europea perché qui si configura un danno per i cittadini europei e quindi anche per le nostre tasche”, ha detto Sala al ‘TgLa7’, dopo la pubblicazione di un documento della candidatura di Amsterdam inizialmente secretato (LEGGI).

“Il governo olandese è stato costretto a rendere pubblici gli atti che aveva secretato. Da questo abbiamo capito che i nostri sospetti erano fondati” ha spiegato Sala. “Le due sedi temporanee che avevano proposto nel dossier sono scomparse. La nuova sede che propongono è una sede diversa ed evidentemente non ha nemmeno le dimensioni sufficienti – ha aggiunto il sindaco di Milano -. Pensate se avessimo fatto una cosa del genere noi italiani”.

IL DOCUMENTO – I due edifici offerti da Amsterdam come sede transitoria per l’Ema sono poi spariti per lasciare il posto allo Spark Building, edificio presentato nella candidatura olandese come sede provvisoria, che aveva sollevato i dubbi del direttore generale dell’Ema, Guido Rasi.

E’ quanto contenuto nell’Annex 1: documento secretato della candidatura olandese per ospitare l’Ema, pubblicato dopo la richiesta di accesso agli atti presentato dal sindaco Sala (GUARDA). Nel documento compaiono due edifici transitori, che poi spariscono per lasciare il posto allo Spark Building. I due edifici indicati sono il Tripolis, Burgerweeshuispad 200 e 300, e l’Infinity Business Centre, Amstelveenseweg 500.

“A seconda della decisione del Consiglio Ue e a seguito di ulteriori consultazioni con l’Ema su requisiti specifici, uno di questi edifici può essere affittato come sede temporanea” si legge nel documento.

Il documento pubblicato è stato secretato dal governo olandese perché, “non essendo pubbliche le prenotazioni” per ospitare l’Ema “e non essendo stato firmato ad oggi alcun contratto di locazione, è essenziale che le informazioni contenute nel presente allegato siano mantenute riservate per evitare possibili speculazioni di mercato e relativi aumenti di prezzo per le proprietà in affitto identificate”.

