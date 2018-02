“Millennials”: chi sono e che musica ascoltano

🔊 Ascolta l'articolo

La prima volta che si è sentito parlare di una generazione di giovani identificata sulla base di caratteristiche specifiche è stato negli anni Cinquanta del Novecento: si parlava di baby boomers, i nati fra il 1945 e il 1964, ossia la generazione che nell’immediato dopo guerra ha contribuito all’aumento di domanda per i beni di consumo, ma anche di quella generazione che annoverava il maggior numero di morti suicidi; uno degli ultimi di cui si è tanto parlato fu Robin Williams.

Dopo i baby boomers è arrivata la generazione X, quella dei nati tra il 1964 e la fine degli anni Settanta e oggi la definizione di sempre nuove categorie generazionali diversificate rispetto alle precedenti sembra non arrestarsi (la più recente in ordine di teorizzazione è quella degli xennials). Negli ultimi anni si è parlato soprattutto della cosiddetta generazione Y, conosciuta anche come millennial generation, generation next o net generation: sono quelli che attualmente si trovano nella fascia d’età compresa fra i 15 e i 35 anni. Teorizzati per la prima volta alla fine degli anni Ottanta dagli storici William Strauss e Neil Howe, in seguito sono stati definiti pigri, politicamente apatici, viziati, incapaci di impegnarsi e maledettamente dipendenti dal loro smartphone; un articolo apparso sul Time nel 2013 li descriveva talmente narcisisti e pieni di sé, da coniarne una nuova definizione: la Me me me Generation, ma quello che li identifica maggiormente è che si tratta della prima generazione della storia che nella propria età adulta usa e conosce con dimestichezza la tecnologia e i codici della comunicazione digitale: i millennials sono always on grazie ai dispositivi mobili connessi da mattina fino a notte (e infatti rappresentano il 55% degli utenti online in Italia tra mezzogiorno e le 21:00).

Internet è utilizzato per fare qualsiasi cosa: inviare e ricevere email, consultare motori di ricerca, passare per i siti editoriali e stare sui social network ma soprattutto per guardare video, ottenere informazioni utili per la propria educazione e il lavoro, giocare online, ascoltare musica, inviare messaggi e come luogo di ritrovo con la propria cerchia di amici.

Insomma, tutta la vita di un millennial (studio, lavoro, tempo libero, acquisti, relazioni) passa da internet. Questo aspetto simbiotico con la rete è la caratteristica generalmente più criticata dalle generazioni precedenti: spesso si pensa che l’uso della rete non sia abbastanza consapevole e che possa portare ad un distaccamento dalla realtà. Esistono molti studi che dimostrano comportamenti a rischio per i giovani derivanti da un uso scorretto soprattutto dei social media, Facebook in particolare.

A parte le negatività, secondo una ricerca su dati Nielsen, i millennials sono la prima generazione veramente globale e, dunque, la più multietnica, multilinguistica e transculturale della storia. A questo si aggiunge un certo attivismo sociale: negli Stati Uniti il 73% di loro ha fatto volontariato nella comunità di riferimento. I millennials sono collaboratori di natura, anche sul lavoro: non sono competitivi e hanno un’etica sociale forte. Possiedono una sensibilità ecologica profonda: secondo una ricerca pubblicata nel 2014, il 26% dei millennials europei dichiara che l’ambiente è uno dei maggiori problemi per il futuro e, in particolare, lo sono i cambiamenti climatici.

Per finire, i millennials sposano appieno l’economia collaborativa (o sharing economy) come nuova filosofia di consumo: le case non sono più di proprietà ma in affitto e condivise, si viaggia insieme grazie a servizi di car sharing, si usano biciclette pubbliche (bike sharing), si lavora in spazi condivisi (co-working), si finanziano i propri progetti con la colletta virtuale (crowdfunding) e i film si guardano rigorosamente in streaming.

Possedere non è più necessariamente un valore, ma lo è l’usufruire, caratteristica da un lato resa possibile dal rapporto con l’uso di internet sempre e ovunque e, dall’altro, resa necessaria dall’epoca della più grave crisi economica dopo la Depressione degli anni Trenta.

La musica dei Millennials è minimalista, la sua musa è la natura e non ha ancora un nome definito. Un fatto certo è che si tratta di una generazione che ascolta molta più musica della generazione precedente, con una media di 40 ore settimanali, nella stragrande maggioranza dei casi riprodotta in streaming, come per i film.

La chiamano “neoclassica”, l’ultimo esempio è Niklas Paschburg, 23 anni, il cui album “Oceanic” viene già considerato uno dei più belli usciti quest’anno.

Si tratta a tutti gli effetti di musica anzitutto minimalista, spesso e volentieri fatta solo di pianoforte classico, in alcuni casi accompagnato da archi, ma non è raro che all’interno di un intero disco compaiano elementi di elettronica, sintetizzatori, distorsioni e rumori, o che talvolta questi si equilibrino o prevalgano. È qui che ha inizio il caos. Considerando che il neoclassicismo di inizio Novecento è quello di Igor Stravinsky o Arnold Schönberg, intesa come classica nella sua forma più pura, è chiaro che il termine “neoclassica” sia quantomeno troppo generico e forviante. Così come risulta leggermente fuorviante parlare di musica d’avanguardia o sperimentale, e per denotare una certa differenza basta ricordare che gli stessi compositori minimalisti – La Monte Young, Harold Budd o John Cage – consideravano la loro musica “impossibile da ascoltare”, mentre invece oggi Nils Frahm, uno dei principali esponenti di questa nuova scena, suona al pub, tanto per intenderci. Insomma, si può provare a parlare di “Millennial classical”, per inquadrare al meglio un contesto che ha a tutti gli effetti dei confini visibili e tracciabili, in termini spazio-temporali, di contenuti, di estetica e di costruzione identitaria. Come dire: è abbastanza probabile che al concerto di Hildur Gudnadottril si discuta di botanica.

Berlino pare sia la capitale di questo movimento, luogo di residenza di O’Halloran e Frahm, o di altri pionieri come Peter Broderick e Federico Albanese, milanese di nascita, nonché uno dei più rilevanti tra i non pochi musicisti italiani che sono parte attiva in questo mondo, come Luca D’Alberto o Federico Albanese, in uscita proprio in questi giorni con l’album “By the deep sea” per la Berlin Classical, una delle tante fucine di “Millennial classical”.

Dunque dieci anni fa, a Berlino, si annida una generazione di musicisti a tutti gli effetti Millennials, provenienti da tutto il mondo, soprattutto dall’Italia e dall’Islanda – non per niente è riconosciuto unanimemente che tra i precursori ci siano Ludovico Einaudi, Max Richter o il recentemente scomparso Jóhann Jóhannsson, che riporta al centro della scena il pianoforte classico come espressione della necessità di un ritorno alle radici, all’essenza della musica ed è significativo soprattutto che i luoghi e le modalità di fruizione siano del tutto nuovi e al di fuori dei canoni e dell’autorevolezza che generalmente appartengono a un certo tipo di musica classica.

Spotify, il modo di ascoltare musica attraverso un logaritmo che sceglie quello che ti piace davvero, nel caso dei Millennials è monopolizzato da copertine piene di natura, piante, mare, montagne e da musica strumentale composta da nomi nordici come Ólafur Arnalds o Sophie Hutchings: è musica particolarmente rilassante, perfettamente adatta a contrastare quello che è considerato appunto uno dei mali principali dei Millennials: l’ansia. Una musica che si può ascoltare mentre si lavora al computer, mentre si sta tentando di neutralizzare gli eventi durante le varie fasi angoscianti della giornata, mentre si fa yoga seguendo le istruzioni di una app, mentre si passeggia in un parco, mentre si legge su un kindle in treno.

Un altro motivo per cui ha senso parlare di “Millennial classical” è la densa anatomia di sensazioni naturalistiche e urbane che in essa convivono, il che la rende scevra da qualsivoglia accostamento new age o ambient, perché non ha nessuno slancio mistico. È in tutto e per tutto musica classica – fatta di composizione, timbro, misure, ritmo, di nicchia ma non appannaggio esclusivo di una certa classe intellettuale, adatta a un contesto storico nel quale una grande componente di questa generazione sente la necessità di trovare un lucore silenzioso in una specie di buio incombente. C’è un insito messaggio di elogio alla lentezza attorno al quale si è sviluppata una vera e propria musicoterapia involontaria contro lo stress e la corsa alla performance. Una musica che trasmette un ritorno a concetti più semplici, che vuole essere una specie di protesta contro la perfezione, contro l’eccessiva esposizione agli input e contro la quantità di tempo nella quale viene richiesto di essere attivi e performativi nell’arco di una giornata. Per questo ha successo ora e non avrebbe potuto averlo venti o trent’anni fa: forse, in questo momento, questa giovane-adulta generazione ha un maggiore bisogno di dimenticarsi del qui e ora, un maggiore bisogno di più spazio e più silenzio per riflettere e capire meglio il tempo in cui si vive. È, probabilmente, una reazione naturale e musicale a un contesto storico e politico, in definitiva, insopportabile.

