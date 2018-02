Palermo, militante FN legato e pestato da uomini incappucciati

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Un uomo è stato bloccato, legato mani e piedi e pestato a sangue da alcune persone con il volto coperto da sciarpe nella centrale via Dante, a Palermo. Portato in ospedale da un’ambulanza la persona aggredita, Massimo Ursino, è responsabile provinciale di Forza Nuova. Secondo le prime informazioni l’aggressione è avvenuta su via Dante, nei pressi di Piazza Lolli. Ursino sarebbe stato accerchiato da una mezza dozzina di persone, vestite di nero e con i volti coperti da sciarpe o da passamontagna; del gruppo farebbe parte che ha documentato il pestaggio con le immagini video di un telefonino. Il dirigente di Forza Nuova, titolare di un laboratorio di tatuaggi nella vicina via Marconi, è stato legato con del nastro da imballaggio e picchiato a sangue. La vittima dell’aggressione ha contusioni al volto e una ferita alla testa; i sanitari del 118 lo hanno trasportato al Pronto Soccorso del Civico.

Questo gesto è il segno della tensione che si respira in città a pochi giorni dal comizio di Roberto Fiore, unico candidato di Forza Nuova, previsto per sabato.Alcune assocazioni hanno avanzato la richiesta alla Prefettura, Questura e al Comune di non concedere nessuno spazio pubblico per la manifestazione.

Sull’accaduto è intervenuto il sindaco Leoluca Orlando:”Quanto avvenuto stasera con l’aggressione ai danni del segretario provinciale dell’organizzazione neofascista Forza Nuova a Palermo, è il segno della degenerazione che la politica italiana sta subendo, dopo avere sottovalutato la recrudescenza di fenomeni e comportamenti fascisti e razzisti, che rischiano di infettare culturalmente la società civile, anche quella che antifascista e antirazzista si proclama.

Il fascismo non si combatte con lo squadrismo, bensì con la cultura e la resistenza.”

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.