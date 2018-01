Befana amara per i siciliani Regione fra debiti e disavanzi e nuove tasse per i rifiuti

🔊 Ascolta l'articolo

Anche se in Sicilia sono “i morti” e in tutta Italia, più di recente, è la notte di Hallowin a caratterizzare la tradizione dei regali a sorpresa ai più piccini, ai noi grandi rimane sempre cara la vecchia Befana.

Quest’anno però la simpatica vecchina invece di riempire la calza di regalini e dolciumi, o di carbone per i più monelli, ci ha portato un regalo inedito: il nuovo Governo regionale.

Il quale, ha subito svuotato la calza, tirando fuori debiti, lacrime e sangue, per tutti i cittadini siciliani.

Come ci ha raccontato proprio alla vigilia dell’ Epifania il presidente Musumeci la Sicilia si trova oggi con un disavanzo di cinque miliardi e 900 milioni e un indebitamento di otto miliardi e 35 milioni, che costa circa 360 milioni di interessi l’anno.

C’è ancora da approfondire la zavorra delle società partecipate e la consistenza del patrimonio della Regione, dato che numerosi beni non sono stati neanche catastati. I debiti fuori bilancio stimati avrebbero un valore di 120 milioni di euro, ma si teme che siano molti di più.

E a condire il tutto ci sono strumenti di programmazione stilati senza strategie di lungo termine che non erodono l’indebitamento.

Poi, c’è l’emergenza rifiuti e a pagare saranno, come sempre, i cittadini siciliani, costretti a vivere nelle città più sporche d’Italia, che rischiano di vedersi aumentare le tasse o addirittura ridurre i già inefficienti servizi dei Comuni.

Infatti se si dovranno inviare – come paventato sempre dal Governatore Musumeci – fuori regione almeno 2,5 milioni di tonnellate in due anni, significherebbe un aggravio di costi di circa 120 milioni di euro. Soldi che né lo Stato né la Regione possono coprire poiché la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti deve essere coperta dalla Tari e comunque dai Comuni.

Fortuna che la prossima festività in calendario è il Carnevale e dovrebbe portarci un po’ di allegria.

