Lo strano caso dei gemelli ma nati in date diverse…

Gemelli diversi. E’ lo strano caso di Joaquin Jr. Ontiveros è nato il 31 dicembre 2017 alle 23 e 58, mentre la sorellina Aitana de Jesus Ontiveros è nata il 1 gennaio 2018, 16 minuti dopo la mezzanotte in California, al Delano Regional Medical Center.

La madre dei piccoli avrebbe dovuto portare a termine la gravidanza il 27 gennaio, ma poiché il suo era un parto a rischio, aveva già programmato la nascita per il 10 gennaio. I suoi bimbi hanno deciso di anticipare di qualche giorno.

