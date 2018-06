🔊 Ascolta l'articolo

Una volta pobblemi non ce n’erano perché erano solo i ricconi ad avere i billinni ora a mare, ora in campagna. Ma di poi, grazie anche a sindaci orbi come le talpe, i billini addiventarono un unico grande eco-mostro che ha ferito a morte i litorali dell’Isola. Ma la campagna non si è salvata perché lo sapete com’è: i viddani sono conservatori e, anche se si sono trasferiti in città, il casolare al paese non l’hanno dimenticato, anzi lo hanno curato, abbellito, ingrandito. Non hanno rinunciato all’orto (una mulinciana dieci euri…) o agli albero della frutta, o alle olive. Ma come sempre accade, spesso le famiglie diventano troppo democratiche e la signora o i figli cominciano a fare pressione perché se ne vogliono andare a mare. E siccome la famiglia non si può dividere ecco che nasce l’occasione per belle sciarre o per grandi Dichiarazioni di Indipendenza.

Ora il Manuale antisciarra prevede innanzitutto una turnazione. Soluzione facile che, tuttavia, viene subita da chi deve accettare quando non è il suo turno. Ma a salvare la situazione spesso ci si mente il tempo che può decidere per tutti. Un uichend di malotempo piovoso, per esempio consegna l’intera famiglia ai domiciliari. Ma poi ci sono casi che sembrano studiati a tavolino. Ed è il caso del prossimo uichend.

Domani ci sarà una giornata abbastanza buona ma sarà disturbata da un vento di Ponente e Maestro che porta mare molto mosso e, con ogni probabilità, bandiere rosse negli stabilimenti. Se le vedete, coi tempi che corrono, potete stare sicuri che il comunista non c’entra niente.

Sabato invece giornata che proprio non andare a mare sarebbe criminale: tempo bellissimo, sole, non più di 26 gradi, mare quasi una tavola.

Ecco fatto: domani a cogghiri mulinciane e domenica coi piedi a mollo. Nell’un caso e nell’altro: buon divertimento. Tante belle cose. Giuste.

