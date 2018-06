Chi era Anthony Bourdain  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Se n’è andato il bad boy della cucina mondiale. Anthony Bourdain è stato trovato morto nella sua stanza d’albergo a Strasburgo, in Francia, dove stava lavorando per il suo programma ‘Parts Unknown’. Secondo quanto riferisce la Cnn si sarebbe suicidato. Chef di fama internazionale, star della tv e autore di bestseller, Bourdain, 61 anni, era conosciuto in ogni parte del globo. Un paio di anni fa aveva fatto il giro del mondo uno scatto che lo ritraeva in compagnia dell’allora presidente Usa Barack Obama mentre consumava una cena low cost da 6 dollari a base di noodles e birra in un modesto locale di Hanoi, in Vietnam.

Nato nel 1956 a New York, Bourdain, ha raggiunto la notorietà nel 2000 con un libro bestseller intitolato ‘Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly’. Il primo show televisivo è stato ‘A Cook’s Tour’ nel 2002. Tre anni dopo è sbarcato su Travel Channel con ‘Anthony Bourdain: No Reservations’, aggiudicandosi due Emmy Awards. Si è trasferito alla Cnn nel 2013 con ‘Parts Unknown’, che è alla sua undicesima stagione.

Bourdain, scrive la Bbc, è stato sposato due volte, la prima con la sua fidanzata del liceo Nancy Putkoski nel 1985. I due hanno divorziato dopo 20 anni. Due anni dopo ha sposato Ottavia Busia da cui ha avuto una figlia, Ariane, nata nel 2007. I due si sono lasciati nel 2016.

Lo scorso anno Bourdain ha iniziato una relazione con Asia Argento, che ha diretto un episodio in cui lo chef visitava Hong Kong. È diventato un forte sostenitore del movimento #MeToo dopo che l’attrice italiana ha accusato di stupro l’ex produttore hollywoodiano Harvey Weinstein. Oggi Asia Argento, chiedendo di rispettare la sua privacy, ha scritto sui social network a proposito del suo compagno: “Era il mio amore, la mia roccia, il mio protettore. Io sono più che devastata”.

