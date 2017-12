Marsala, scintille dalla fornace di un presepe: fiamme dietro la chiesa

🔊 Ascolta l'articolo

Paura a Marsala, delle scintille partite da una fornace,usata in occasione della messa in scena presepe vivente, avrebbe innescato il rogo.

In poco tempo i diversi dettagli scenografici sono andati distrutti e parte della chiesa di contrada Ciancio è rimasta annerita dal fumo.Quando l’incendio si è sviluppato, sul posto c’erano una ventina di persone. Nessun ferito.

I vigili del fuoco sono intervenuti ma hanno escluso che si sia trattato di un incendio doloso.

