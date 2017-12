Scoppia la prima grana, Figuccia attacca Miccichè e Scoma vuole la sua testa

🔊 Ascolta l'articolo

Scoppia la prima grana in piena luna di miele. Nemmeno il tempo di partire con l’atività di governo che da Vincenzo Figuccia, deputato Udc ed assessore all’energia e rifiuti, arriva una bordata contro il Presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichp, reo di avere messo le mani avanti sugli stipendi alti dei dirigenti (non ne avrebbe ostacolato il diritto di mantenerli). E a stretto giro di posta il vice commissario regionale di FI, Francesco Scoma, chiede al Presidente della Regione, Musumeci, di ripensare l’assegnazione a Figuccia di un incarico per il quale “non è pronto né adatto”.

In verità Figuccia non ha malgovernato, non ne avrebbe avuto ancora il tempo, ma ha rimproverato Miccichè per le sue dichiarazioni sugli stipendi alti dei burocrati dell’Ars. Scoma gli rimprovera, naturalmente, anche questo, la critica pubblica di un autorevole componente della coalizione, e ne pretende perciò la punizione, e ciò alfine di preservare il centrodestra da una cattiva immagine. Scoma si chiede anche se l’incarico affidato a Figuccia sia stata una buona scelta. Ed in effetti non c’è affatto da sorprendersi che l’assessore sia partito in quarta contro Miccichè. In passato è stato il suo “disistimatore” più tenace ed ufficiale, e in più ha un curriculum assai causidico. Non ne risparmia nessuno, da Obama a al capo condomino.

“Le parole di Figuccia, sostiene Scoma, dimostrano ancora una volta la sua confusione rispetto allo schieramento di cui fa parte. Le sue prese di posizione non fanno altro che danneggiare l’immagine e l’unita’ del governo. Probabilmente Figuccia si troverebbe meglio all’opposizione e proprio per questo sarebbe utile fare un passo indietro e dimettersi da un esecutivo nel quale dimostra di non sapere stare e di non volere stare”. Lo afferma in una nota il vice commissario di Forza Italia in Sicilia, senatore Francesco Scoma. “Chiedo al Presidente Musumeci – prosegue Scoma -, che tanto si e’ battuto affinche’ si potesse costruire una forte maggioranza di governo, di prendere provvedimenti affinche’ nessun esponente dell’area politica, ne’ tantomeno un componente del suo esecutivo, possa fare dichiarazioni inaccettabili e fuori dal coro. Mi chiedo infine, se l’indicazione di Figuccia a un ruolo cosi’ prestigioso e ricco di responsabilita’ sia stata corretta o meno. Probabilmente ricopre una carica per il quale non e’ ne’ pronto ne’ adatto”. (ITALPRESS).

Da che cosa nasce l’intervento di Scoma? Ecco il testo delle accuse rivolte a Miccichè:”Consentitemi di mostrare una profonda amarezza e di sollevare profonde perplessità nei confronti delle affermazioni del neo Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, con riferimento ai tetti degli stipendi. È normale che molti Dirigenti dell’Ars siano andati in pensione e che esista una nuova eccellente classe dirigente che ha preso il loro posto. Anche in modo sobrio e meno esoso e non credo ciò rappresenti un disvalore.

“La realtà è che probabilmente questa maggioranza ha sbagliato a votare Micciche’ e avrebbe potuto fare scelte più coraggiose esprimendo un Presidente dell’ars di maggiore discontinuità. Non mi piace l’immagine che si sta dando all’esterno. La considero offensiva per tanti che non possono mangiare, licenziati, inoccupati, giovani, meno giovani e soggetti appartenenti a varie categorie che guardano a questo governo con speranza e che aspettano segnali nella direzione del cambiamento, dello sviluppo e del sostegno a chi soffre.

Anche l’assessora alle Atività produttivee, Bernadette Grasso, però bacchetta il suo collega Figuccia: “Le dichiarazioni del collega Figuccia, sulla scia delle polemiche scaturite dalle parole del Presidente dell’Ars, sono frutto di un giudizio affrettato”. Cosi’ l’assessore regionale alle Autonomie Locali, Bernadette Grasso, commenta le affermazioni dell’assessore ai Rifiuti Vincenzo Figuccia. “Non facciamoci trascinare dal sensazionalismo – continua Grasso -, non lasciamo che un tema cosi’ delicato come il corretto impiego delle risorse nella pubblica amministrazione, cada preda di facile populismo. Ho assoluta fiducia nelle scelte del Presidente Micciche’, il cui operato sono certa volgera’ al recupero delle funzionalita’ della macchina amministrativa dell’Assemblea, nel pieno rispetto della lotta agli inutili sprechi”.

