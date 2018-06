La laurea serve, Rapporti 2918 su profilo e condizione occupazionale

LA RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI: MIGLIORANO ETA’ E REGOLARITA’, STABILE IL VOTO DI LAUREA

L’età media alla laurea per il complesso dei laureati del 2017 è pari a 26,0 anni (nel 2016 era 26,1 anni): 24,8 anni per i laureati di primo livello, 27,0 per i magistrali a ciclo unico e 27,4 anni per i laureati magistrali biennali. Un dato che tiene conto anche del ritardo nell’iscrizione al percorso universitario (si tratta del ritardo rispetto alle età “canoniche” dei 19 anni, per la laurea di primo livello e per quella a ciclo unico, e di 22 anni, per la magistrale biennale), che tra i laureati del 2017 in media è pari a 1,4 anni.

L’età alla laurea è diminuita in misura apprezzabile rispetto alla situazione pre-riforma e continua a diminuire negli ultimi anni: l’età media era infatti 27,0 anni nel 2007, di un anno più elevata rispetto alla situazione attuale.

La regolarità negli studi, che misura la capacità di concludere il corso di laurea nei tempi previsti dagli ordinamenti, ha registrato negli ultimi anni un marcato miglioramento. Se nel 2007 concludeva gli studi in corso il 37,9% dei laureati, nel 2017 la percentuale raggiunge il 51,1% (era il 48,8% nel 2016): in particolare il 58,6% tra i magistrali biennali, il 50,8% tra i laureati di primo livello e il 39,1% tra i magistrali a ciclo unico.

Peraltro, se dieci anni fa a terminare gli studi con quattro o più anni fuori corso erano 17,4 laureati su cento, oggi si sono quasi dimezzati (9,8%).

Laureati 2017: conclusione del percorso universitario in corso per tipo di corso