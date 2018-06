Il doppio confronto con il Frosinone comincia al Barbera, la serie A in palio

🔊 Ascolta l'articolo

Andra’ in scena domani sera la prima parte dell’ultimo atto del campionato di serie B, che determinera’ quale formazione raggiungera’ nella massima categoria le gia’ promosse Empoli e Parma. Al “Renzo Barbera”, alle 20.30, giocheranno la gara di andata della finale dei play-off il Palermo di Roberto Stellone e il Frosinone di Moreno Longo. I ciociari da un lato cominciano il doppio confronto col vantaggio del miglior piazzamento in classifica al termine della regular season (decisivo in caso di parita’ al termine dei 180 minuti) ma dall’altro si presentano alla finale con diversi problemi di formazione. Sono sicuramente fuori causa il capitano Daniel Ciofani, Ariaudo e Brighenti.

A ruota hanno recuperato dai recenti acciacchi e figurano tra i convocati di Longo, pur non essendo al meglio: Maiello, Paganini e Dionisi. Tutti e tre, pero’, non dovrebbero partire titolari (nel 3-5-2 del Frosinone) al “Barbera”. I primi due, Maiello e Paganini, non dovrebbero avere sulle gambe i 90 minuti; l’attaccante, invece, oltre a non essere al top, e’ diffidato. Per quest’ultimo motivo potrebbe esser risparmiato dal tecnico dei ciociari, intenzionato a schierare come tandem offensivo, dal primo minuto, Citro e Ciano. Ben diversa la situazione in casa Palermo. L’unico assente certo e’ Morganella; mentre in extremis potrebbe recuperare anche Chochev. Superate pure le frizioni degli ultimi giorni fra Stellone e Nestorovski. Quest’ultimo ha chiesto piu’ spazio e domani sera potrebbe essere accontetato ma non dal primo minuto.

In avvio, infatti, il tecnico dei siciliani dovrebbe puntare (nel consueto modulo 4-3-2-1) su La Gumina, come ariete, con Coronado e Trajkovski alle sue spalle. Di certo Stellone sara’ molto emozionato. E’ un ex: a Frosinone ha trascorso ben sette stagioni. “Ho passato li’ anni bellissimi. Sara’ un pre-gara quanto mai ricco di motivazioni per me: con i ciociari siamo saliti dalla serie C alla serie A, facendo una splendida cavalcata. Subito dopo il fischio di inizio, pero’, saro’ concentratissimo e pensero’ soltanto al Palermo”, ha detto l’allenatore dei siciliani.

A sostenere lui e la squadra rosanero, domani, ci sara’ uno stadio stracolmo. La vendita dei biglietti procede molto velocemente: si attendono al “Barbera” oltre 30mila spettatori, anche perche’ la societa’ ha deciso di continuare la politica dei prezzi scontati (soli 2 euro per la Curva e 5 per la Tribuna Montepellegrino). Arbitrera’ il match d’andata Daniele Chiffi di Padova. La gara di ritorno si disputera’ sabato, alle 20.30, al “Benito Stirpe”.

Il tecnico del Palermo, Roberto Stellone, ha convocato 25 giocatori. Questo l’elenco completo: Portieri: Maniero, Pomini, Posavec. Difensori: Accardi, Bellusci, Dawidowicz, Fiore, Ingegneri, Rajkovic, Struna, Szyminski. Centrocampisti: Aleesami, Chochev, Fiordilino, Gnahore’, Jajalo, Murawski, Rispoli, Rolando. Attaccanti: Balogh, Coronado, La Gumina, Moreo, Nestorovski, Trajkovski. (ITALPRESS)

