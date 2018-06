Dopo Erice e Valderice, Trapani: i record nazionali di Tranchida

🔊 Ascolta l'articolo

Un plebiscito a Trapani per Giacomo Tranchida, eletto con il 72 per cento dei suffragi. Era sostenuto da liste civiche, Tranchida aveva richiesto ai partiti di rinunciare al proprio simbolo. La strategia di Leoluca Orlando a Palermo è risultata vincente anche a Trapani. . IL risultato ha rispettato le previsioni. C’era voglia di cambiamento a Trapani ed un bisogno molto forte di affidarsi ad un candidato di grande esperienza amministrativa. Tranchida ha battuto una serie di record: ha ottenuto la migliore performance personale in campo nei comuni capoluoghi. E’ il primo candidato che guadagna la poltrona di sindaco dopo avere amministrato (ed essere stato eletto) in altre due cittadine, Erice e Valderice. Usato sicuro, insomma. E performance in controtendenza. Solo Vittorio Sgarbi e Lillo Firettoi posono stare al passo di Giacomo Tranchida. Il critico d’arte passa da una candidatura all’altra con non chalance e qualche volta l’imbrocca, qualche altra no. L’attuale sindaco di Agrigento, Firetto, può annoverare un altro exploit, quasi plebi sicario, Avendo guidato l’amministrazione comunale della vicina Porto Empedocle. IL risultato empedoclino si avvicina a quello trapanese di Tranchida.

Per spiegare l’episodio non basta, tuttavia, ricordare la scelta civica. I due quinquenni alla testa dei comuni di Erice e Valderice, cittadine vicine a Trapani, sono serviti a regalargli la fama di buon amministratore.La performance di Tranchida, infine, arriva in controtendenza, in una fase difficile del centrosinistra. Il neo primo cittadino di Trapani è stato un uomo della sinistra e la sua rinuncia ai simboli non è stata preceduta da alcun cambio di casacca.

