‘Aprite i porti’, il presidio a Palermo  

Fonte: adnkronos.com

Un presidio per chiedere l’apertura dei porti. E’ quanto organizzato per questa sera, a partire a partire dalle 21, al porto di Palermo da un gruppo di associazioni: Forum Antirazzista Palermo, Associazione Diritti e frontiere, Missionari Comboniani Palermo, Arci Porco Rosso, Potere al Pololo – Palermo, Emmaus Palermo, Rete Numeri Pari Palermo, Laici Missionari Comboniani, Comitato Antirazzista Cobas e Associazione Handala. “Questa sera ci riuniamo simbolicamente al Porto di Palermo, per presidiarlo e testimoniare la nostra vicinanza a 629 tra donne, uomini e bambini che si trovano da giorni in mezzo al mare, sulla nave Aquarius a poche ore di navigazione dalle nostre coste. Stessa sorte tocca alla nave SeaWatch – dicono gli organizzatori – Chiediamo che possano attraccare al più presto, senza alcuna condizione e in estrema urgenza, per salvaguardare la sicurezza dell’equipaggio e dei passeggeri. Crediamo che alimentare false notizie, inventarsi e vendere soluzioni impraticabili, sia pericoloso e inumano”.

E ancora: “I trattati vanno rivisti ma non sulla pelle dei rifugiati ed è impensabile che Malta, un’isola più piccola del Comune di Enna, possa farsi carico dei flussi nel Mediterraneo. Palermo si colloca fra le città che hanno voluto disallinearsi da questo conformismo razzista, dichiarandosi pronta ad accogliere l’imbarcazione Acquarius”.

“Le dichiarazioni di Leoluca Orlando e di altri sindaci, in queste ore, sono un segnale importante, ma non basta – aggiungono gli organizzatori -Occorre che tutte le persone di buon senso si organizzino per rigettare questa marea nera che sembra sommergerci e combattere le menzogne su cui poggia questa retorica razzista”. L’appuntamento è alle 21 davanti al Porto, di fronte l’incrocio con via Amari.

