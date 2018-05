Incidente sul lavoro, muore operaio nisseno in Friuli

🔊 Ascolta l'articolo

Un operaio trentenne, originario di Caltanissetta e residente a Tavagnacco, e’ morto per un incidente avvenuto sul luogo di lavoro, in un’impresa grafica di Fagagna, in provincia di Udine. Cordoglio e’ stato espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. “Le mie condoglianze – si legge in una nota – per una morte che sconvolge una famiglia e lascia grande amarezza: una tragedia come questa impone un impegno ancora piu’ convinto di istituzioni e imprese per diffondere la cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro”. “E’ fondamentale un impegno da parte di tutte le forze in campo per evitare il ripetersi di tali disgrazie: occorre – ha indicato Fedriga – lavorare assieme con incisivita’ affinche’ la prevenzione dei rischi diventi l’imperativo in tutti i processi produttivi”. (ITALPRESS).

