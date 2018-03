Siracusa, carabinieri passano a setaccio quartiere Mazzarrona, trovate armi e droga

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

I Carabinieri hanno passato al setaccio il quartiere “Mazzarrona” di Siracusa. L’attivita’ dei militari si e’ concentrata prevalentemente su alcune palazzine di via Algeri, abitate da circa 60 famiglie, dove erano state erette delle cancellate prima dei portoni d’ingresso. Cancellate che, oltre a non essere autorizzate dall’Ente proprietario degli immobili, risultavano un ostacolo per i controlli di polizia e per eventuali situazioni di emergenza. I cancelli sono stati rimossi dai Vigili del Fuoco. (ITALPRESS).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.