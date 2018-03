Anteprima mondiale a Ginevra per Quadro Qooder

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

DI ITALPRESS

Anteprima mondiale al Salone di Ginevra per Qooder, il nuovo concetto di mobilita’ all’avanguardia di Quadro Vehicles che combina il meglio del mondo delle auto con il meglio del mondo delle motociclette. “Fondere cio’ che era inconcepibile unire: questo e’ Qooder, l’unico modo per rispondere alla maggior parte degli ostacoli della mobilita’ contemporanea e allo stress da pendolarismo” ha affermato Paolo Gagliardo, CEO di Quadro Vehicles durante la conferenza stampa. Le auto sono percepite come sicure ma allo stesso tempo non sono in grado di reggere lo stress del traffico cittadino mentre gli scooter, sicuramente piu’ divertenti e agili, sono pero’ piu’ vulnerabili di fronte alle cattive condizioni metereologiche e stradali. Per questo, QOODER e’ stato progettato per unire la sicurezza e il comfort della guida a 4 ruote con l’agilita’ e il piacere della liberta’ a 2 ruote in un veicolo unico al mondo. Diverso da un’auto anche se ha 4 ruote e molto piu’ di uno scooter, offre i vantaggi di entrambi i veicoli: con Qooder la guida diventa esclusiva, sicura e agile. “Qooder ha la capacita’ di viaggiare con facilita’ mostrando allo stesso tempo un’incredibile potenza e stabilita’. Questo e’ confermato anche dal mio amico e grande fotografo, Rankin con il quale abbiamo lavorato per realizzare la nuova campagna pubblicitaria” continua Paolo Gagliardo. Il veicolo dal design italiano e’ stato progettato in Svizzera e questo significa qualita’, precisione, fiducia e competenza. Quadro Vehicles ha reinventato la mobilita’ grazie al suo sistema brevettato HTS Hydraulic Tilting System, che consente a Qooder di inclinarsi come una moto a 2 ruote ma di mantenersi aderente all’asfalto grazie alle sue 4 ruote. Tra le caratteristiche tecniche troviamo: Motopropulsore

autoportante con differenziale integrato, disposto centralmente,

con cilindrata di 400 cc e una potenza massima di 32,5 HP; Centro di gravita’ basso; 8,6 rapporto peso/potenza (in ordine di marcia e pieno di carburante); Differenziale integrato con 2 ruote

posteriori (2RWD); Doppi contralberi che riducono

significativamente le vibrazioni; Double HTS (Hydraulic Tilting

System) che consente a tutte le 4 ruote di appoggiarsi

contemporaneamente; Sospensione parallela indipendente efficiente con singolo braccio strutturale; Lo sterzo dinamico segue la geometria di Ackermann permettendo alle ruote di avere

inclinazioni differenti; In Europa si puo’ guidare con la patente

B. “Qooder sara’ disponibile sul mercato italiano e mondiale dal

2018. Inoltre, e’ possibile acquistare online i veicoli

personalizzati attraverso la prima piattaforma al mondo di

e-commerce con consegna a domicilio. – Aggiunge Gagliardo. –

“L’obiettivo e’ di rendere la vita piu’ facile ai nostri clienti,

non solo in termini di tempo impiegato su strada o nel traffico ma

consentendo loro di testare un’esperienza di guida unica”. In

occasione del Salone dell’Auto di Ginevra 2018 e’ stata presentata anche la versione ZEV, in arrivo nel 2019. Elegante, potente e sicuro, il modello E-Qooder garantira’ zero emissioni. Il

prototipo elettrico presenta le seguenti caratteristiche: Una

gamma da 130 a 260 km; Una coppia di 106 Nm; Un picco di potenza di 34KW-46HP; Zero emissioni. “E-Qooder non e’ una specie di sorella vegana di Qooder. E’ sicura, selvaggia e pulita” Precisa Gagliardo. La versione E-Qooder e’ stata realizzata grazie alla partnership con Route220, e sara’ completamente connessa

all’applicazione per smartphone “Evway”, che consente di

individuare in citta’ la stazione di ricarica piu’ vicina ma anche

attrazioni turistiche e strutture recettive. “Non fidarti solo di

questa presentazione di Qooder. Credimi, piu’ lo guidi e piu’ lo

vuoi guidare!” conclude Gagliardo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.