Catania, massaggi low cost a prezzi popolari, manette per due

Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato, a Catania, per sfruttamento della prostituzione, Luca Giuseppe Randazzo, di 32 anni, e Annalisa Santagati, di 26 anni, titolari del centro benessere “Beauty & Relax”.

I poliziotti, nel corso di accertamenti, hanno scoperto che il locale era diventato un luogo per incontri particolari, dove al cliente veniva garantito un massaggio con prestazione sessuale finale. Il costo era di 60 euro per 60 minuti, se poi il cliente desiderava una seconda massaggiatrice il costo aggiuntivo era di 40 euro. Circostanza confermata dalle persone sorprese nel locale.

Solo un cliente si e’ opposto al controllo di polizia e, per tale motivo, e’ stato indagato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Nel centro massaggi lavoravano quattro donne italiane che, non hanno esibito alcun titolo attestante la loro professione di massaggiatrici. All’interno di uno stanzino, gli agenti hanno anche colto in flagranza di reato un cliente durante l’atto sessuale. Le dipendenti, secondo quanto accertato dagli investigatori, percepivano per ogni massaggio, dal titolare, la somma di 10 euro.

I poliziotti, nel corso del controllo, hanno riscontrato anche diversi reati in materia di salubrita’ e sicurezza sui luoghi di lavoro (sporcizia, mancata di spogliatori e armadietti, mancanza di attestati di formazione), violazioni di carattere amministrativo e, infine, illeciti in materia fiscale e previdenza.

