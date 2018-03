Ginevra, svelate le nuove Jeep Wrangler e Cherokee

🔊 Ascolta l'articolo

DI ITALPRESS

Il Salone dell’Auto di Ginevra e’ stata l’occasione per il marchio Jeep per presentare due importanti anteprime a livello della regione EMEA: la nuova Wrangler e la nuova Cherokee. La prima e’ la regina indiscussa del fuoristrada e al tempo stesso protagonista assoluta da utilizzare tutti i giorni in citta’, grazie a eccellenti livelli di comfort e dinamica di guida. Questa e’ l’unicita’ della nuova Wrangler con cui il marchio Jeep punta a scrivere una pagina inedita della sua affascinate storia nata nel 1941. Con questo obiettivo l’icona americana si rinnova completamente, pur rimanendo fedele a se stessa nelle leggendarie capacita’ off-road, nello stile autenticamente Wrangler e nella dotazione tecnologica con soluzioni avanzate. Il risultato finale e’ la Wrangler piu’ abile di sempre nella guida off-road, grazie a una dotazione impareggiabile che, a seconda degli allestimenti, prevede due avanzati sistemi di trazione – Command-Trac and Rock-Trac, bloccaggi elettrici dei differenziali Tru-Lock, differenziale a slittamento limitato Trac-Lok e barra stabilizzatrice anteriore a scollegamento elettronico. Dai terreni piu’ impervi alle piu’ esclusive vie urbane: il nuovo modello e’ sempre a suo agio, come dimostra un design ancora piu’ moderno, pur sempre fedele all’originale, maggiori opzioni per la guida open-air e contenuti tecnologici che rappresentano lo stato dell’arte nei campi della sicurezza e della connettivita’. Inoltre, la quarta generazione prevede tre livelli di allestimento: Sport, Sahara e Rubicon – disponibili nella configurazione a tre e a cinque porte cui si aggiunge l’inedito pacchetto Overland, esclusivo della versione Sahara che conferisce un look esclusivo all’icona Jeep. La nuova Wrangler arrivera’ negli showroom Jeep della regione EMEA nella seconda meta’ del 2018

Nuovo stile, nuova connettivita’ e ancora piu’ sicurezza e

tecnologia: sono questi i pilastri su cui poggia il rinnovamento

di un modello entrato nell’immaginario collettivo. Parliamo

ovviamente della nuova Jeep Cherokee 2019, l’evoluzione del Medium SUV piu’ capace della categoria che oggi si presenta con un design piu’ moderno – ma sempre fedele agli stilemi classici del marchio – cui abbina una lunga serie di tecnologie intuitive per offrire maggiore comfort, connettivita’ e protezione ai passeggeri. E’ dotata di interni piu’ confortevoli e funzionali, e assicura

eccezionali doti di maneggevolezza, grazie a sospensioni anteriori

e posteriori indipendenti oltre a capacita’ off-road di assoluto

riferimento nella categoria, per merito dei tre sistemi di

trazione integrale disponibili. La nuova Cherokee arrivera’ negli

showroom Jeep europei a partire dalla seconda meta’ del 2018 con le versioni Sport, Longitude, Limited ed Overland. E il prossimo anno sara’ la volta dell’inarrestabile versione Trailhawk che completera’ la gamma del Medium SUV piu’ capace della categoria

