Il Palermo mantiene imbattibilità esterna, in testa con il Frosinone

(di Gianfranco Merenda) Palermo e Frosinone iniziano il girone di ritorno rispettivamente con un pareggio ed una vittoria e vanno a comporre la coppia di testa nel campionato cadetto, entrambi con 40 punti. I rosanero hanno mantenuto l’imbattibilita’ in trasferta, ma sul campo dello Spezia non sono andati oltre lo 0-0, mentre un tris nel primo tempo spiana la strada al Frosinone, che stende senza molta fatica la Pro Vercelli. Dionisi ha aperto le marcature, Ariaudo e Matteo Ciofani completano il quadro al termine dei 45′. Nella ripresa, tocca a Terranova arrotondare e chiudere sul 4-0.

“Sono contento per come abbiamo approcciato la gara, al di la’ del risultato visto che era fondamentale iniziare con una vittoria” l’analisi di Moreno Longo. Importante vittoria in extremis e secondo successo di fila per l’Empoli di Andreazzoli, che ha pero’ rischiato contro la Ternana di Pochesci. Montalto su rigore aveva pareggiato la rete di Donnarumma, nel finale poi Tremolada ha sbagliato un contropiede solo davanti al portiere e sul capovolgimento di fronte un eurogol di Castagnetti ha regalato tre punti ai toscani.

“Pensavo a come ha fatto Tremolada a sbagliare un rigore in movimento. L’Empoli e’ una grande squadra, ma noi non abbiamo mai mollato perche’ sappiamo che e’ un campionato di sofferenza” l’analisi alla fine di Sandro Pochesci.

Una rete all’88’ di Cavion fa capitolare il portiere parmense Frattali e regala tre punti preziosi alla Cremonese di Tesser. D’altra parte, il Parma non va in gol ormai da quattro gare e fa dire al suo tecnico D’Aversa che ha fatto “troppo poco per portare a cara il risultato soprattutto nel secondo tempo” e che alla fine e’ un “risultato meritato per la Cremonese”.

Il Cittadella espugna il Del Duca con un micidiale uno-due nella ripresa. Il neo arrivato Monachello aveva illuso per un po’ la squadra di Cosmi, ma prima Iori su rigore e poi Vido da poco tornato hanno ribaltato il punteggio e permesso al Cittadella di rimanere nelle posizioni di classifica che contano. Terza vittoria di fila per 1-0 nelle ultime quattro (dentro anche un pari) per il Pescara di Zeman che espugna Foggia e riaggancia la zona play-off a braccetto con lo Spezia. Decide una rete di Mancuso e il boemo, festeggiato e omaggiato di una targa a ricordo di quella che fu Zemanlandia, non e’ soddisfatto. “Sono contento per la vittoria ma non per il secondo tempo. Ormai e’ un nostro cliche’ che andiamo in vantaggio e poi facciamo giocare gli altri”.

Passo falso del Venezia che regala un tempo e tre gol alla Salernitana e nella ripresa non riesce a recuperare. Zito, Ricci e Palombi puniscono i lagunari, Firenze e Bentivoglio rimettono in discussione il risultato ma i 3 punti vanno alla squadra di Colantuono.Una rete di Moscati regala una vittoria casalinga al Novara contro il Carpi, infine importante vittoria casalinga per il Perugia che piega l’Entella 2-0. E’ stato il giovane primavera Christian Kouan, classe 1999, ivoriano, all’esordio assoluto nella cadetteria, a segnare la rete dell’1-0 per gli umbri. Poi e’ arrivato il raddoppio ad opera di Cerri. (ITALPRESS).

