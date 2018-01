🔊 Ascolta l'articolo

E’ giunta nel porto di Pozzallo la nave della Ong spagnola Proactiva open arms, con a bordo 315 migranti e 3 salme, tra cui quelle di due bambini: uno di loro aveva tre mesi. A coordinare la macchina dell’accoglienza la Prefettura, con personale del Comune, medici dell’Asp, personale della Caritas e della Croce Rossa. (ITALPRESS)

