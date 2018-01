Marsala, violenza sessuale in centro migranti, fermato 17enne

🔊 Ascolta l'articolo

I carabinieri hanno posto in stato di fermo per violenza sessuale un giovane originario del Gambia, F.C., di 17 anni, ospite di un centro di accoglienza per minori di Marsala, in provincia di Trapani. Il ragazzo, in piu’ occasioni, nei giorni precedenti all’arresto, aveva dimostrato un eccessivo interesse nei confronti di alcune educatrici che prestano servizio nella comunita’. Due di loro, stanche per le continue esplicite avances dell’ospite della struttura, si sono rivolte alla locale Stazione Carabinieri poiche’ impossibilitate ad esercitare la loro professione. Con il passare dei giorni, l’atteggiamento del giovane e’ diventato sempre piu’ pressante e inopportuno, fino a sfociare in una vera e propria violenza sessuale. Infatti, il 17enne, dopo avere aperto la cerniera dei pantaloni, si e’ denudato davanti alle operatrici e, nel vano tentativo di avere un approccio sessuale con queste, in due distinte occasioni, avrebbe cercato di palpeggiare e baciare le due vittime, incredule e terrorizzate per quanto stava accadendo. Il giovane ospite e’ stato quindi fermato e accompagnato a Palermo presso l’istituto penale per minori “Malaspina” a disposizione dell’autorita’ giudiziaria. (ITALPRESS)

