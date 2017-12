Al gruppo PD Ars una presidenza, una vice presidenza e due segretari

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Giuseppe Lupo, presidente del gruppo parlamentare del PD all’Ars, dopo le elezioni degli uffici di presidenza delle diverse commissioni parlamentari dell’Ars augura “buon lavoro ai deputati del PD che sono stati chiamati a ricoprire ruoli negli uffici di presidenza delle commissioni parlamentari”.

Per il PD sono stati eletti: Luca Sammartino (presidente commissione Cultura Formazione e Lavoro); Baldo Gucciardi (vicepresidente commissione Bilancio); Michele Catanzaro (vicepresidente commissione Attività produttive); Giovanni Cafeo (segretario commissione Attività produttive); Francesco De Domenico (segretario commissione Sanità).

Sammartino (PD) eletto presidente quinta commissione: orgoglioso di affrontare temi fondamentali

“Formazione, lavoro, cultura e politiche giovanili sono i nodi irrisolti e fondamentali per lo sviluppo della Sicilia. Li affronteremo con l’entusiasmo e la voglia di lavorare che ci consentiranno di poter puntare al rilancio dell’economia”. Così il parlamentare PD Luca Sammartino commenta l’elezione a presidente della V commissione legislativa all’Ars.

“Sono orgoglioso di questa elezione e dedicherò tutto il mio impegno e la mia passione politica affinché la voce di tutti venga ascoltata. Lavorerò – continua – perché, attraverso una fattiva collaborazione tra Parlamento e Governo regionale, sia possibile affrontare in maniera costruttiva ognuno dei temi che saranno trattati”.

“In questo momento – conclude – non posso non ricordare con affetto Lino Leanza che, all’inizio del mio primo mandato all’Ars , per primo mi suggerì di impegnarmi in prima linea nelle battaglie a favore del lavoro e dei giovani”

“Sono certo – aggiunge Lupo – che grazie al loro impegno unito a quello degli altri deputati PD indicati come membri delle diverse commissioni, sarà possibile fare un buon lavoro nell’interesse della Sicilia”.

De Domenico: mia elezione in commissione Sanità Ars per difesa diritto alla salute

“Oggi sono stato indicato dasammartino, francesco de domenico, baldo gucciardi, giuseppe lupo, commisssioni ars, luca sammartinol gruppo del PD come componente della Commissione Sanità dell’Ars, all’interno della quale, in occasione della prima seduta, sono stato eletto Segretario.

Si tratta di un incarico che mi inorgoglisce particolarmente. Da un lato, infatti, ritengo che grazie ai miei trascorsi professionali potrò capitalizzare al meglio proprio in quest’ambito le competenze che ho acquisito negli anni. Dall’altro, in campagna elettorale avevo posto la sanità tra i punti principali del programma”. Così il parlamentare PD Francesco de Domenico commenta la sua elezione a segretario della VI commissione legislativa dell’Ars.

“Mi metterò immediatamente al lavoro per tutelare gli interessi del territorio, – continua – affrontando da subito quelle emergenze che, anche nelle ultime ore, stanno riguardando la provincia di Messina”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.