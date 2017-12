Riparte il teatro Ditirammu ai Cantieri Culturali della Zisa 

🔊 Ascolta l'articolo

È di scena la solidarietà. Tanti celebri artisti siciliani insieme ieri sera per un evento speciale al Teatro Biondo di Palermo. Tutti uniti tra danza, musica, canti e folklore della tradizione siciliana, per sostenere e far ripartire il Teatro Ditirammu, autentico patrimonio della cultura popolare. Arte e solidarietà, in uno spettacolo esilarante,”#iostoconditirammu gli amici del Ditirammu”, per far sentire l’affetto e il supporto da parte di tantissimi artisti palermitani e di un pubblico affezionato da sempre a quello che non è semplicemente un Teatro, ma una vera e propria “casa” della cultura popolare siciliana. Un tripudio di sicilianità, sul palco del teatro Biondo, uno dei più consolidati teatri di prosa siciliani.

Ospiti stimati e illustri, affiatati e solidali per la ripartenza e rendere omaggio al Ditirammu, in uno dei momenti più critici dalla sua nascita, con esibizioni piacevoli e divertenti, veri motori rigeneranti da cui ripartire. Momenti farseschi ed emozionanti assolutamente significativi, hanno avvinto la calorosa platea facendo il tutto esaurito al botteghino, il cui ricavato servirà al Teatro per iniziare e mettere ordine. Canti, musiche e danze della nostra terra ricercati e raccolti per tanti anni, sono stati raccontati in tutto il mondo dalla stabile Compagnia del canto e della tradizione popolare. Il Teatro Ditirammu, nello storico quartiere Kalsa a Palermo, ha sospeso le attività dopo l’ultimo appuntamento estivo.

Impossibile, infatti, per i fratelli Elisa e Giovanni Parrinello, figli dello storico fondatore, Vito Parrinello, sostenere i costi degli spettacoli dello storico teatro che ha visto le sue prime luci nel 1996 e che a ventuno anni di distanza è stato costretto a chiudere il sipario. Una inevitabile battuta di arresto nella già complicatissima lotta per la sopravvivenza, tipica di tutte le realtà culturali italiane piccole o grandi che siano, fino a chiudere del tutto i battenti lo scorso settembre. Da oggi si riparte e si accendono le luci al Teatro Ditirammu, che continuerà ai Cantieri Culturali della Zisa, con l’unica forza di vera autenticità e sicilianità che da sempre lo contraddistingue.

Numerosi gli ospiti che si sono esibiti animando la singolare serata e vivacizzato il Teatro Biondo di sorrisi e applausi. Dall’intervento radiofonico di PIF, presentati da Domenico Cannizzaro: Toti &Totino, Paride Benassai, Daniele Billitteri, Stefania Blandeburgo, Anna Bonomolo, Maurizio Bologna, Gigi Borruso, Patrizia D’Antona,Salvo Ficarra, Serena Ganci, Mario Incudine, Picciotti della Lapa, Costanza Licata, Filippo Luna, Vincenzo Mancuso, Marco Manera, Ruggiero Mascellino, Giuseppe Milici, Ottoni Animati, Salvo Piparo, Vincenzo Pirrotta, Alessandra Ponente, Ernestomaria Ponte, Umberto Porcaro, I Sansoni, Germano Seggio, I Soldi Spicci, Compagnia S’Kalsa, Santo Vitale, Tamuna.

