Castellana Sicula, al via il Carnevale giunto alla 45esima edizione

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

E’ il più importante evento dell’anno per

Castellana Sicula il Carnevale delle Madonie, promosso dal Comune,

giunto quest’anno alla quarantacinquesima edizione. Domani, domenica

11 febbraio, dalle ore 15,00 da viale Risorgimento sfileranno i carri

allegorici preparati dai maestri cartapestai della cittadina madonita.

C’è tanta attesa dopo che per oltre un mese i volontari si sono

cimentati nell’ideazione dei carri con le più svariate ispirazioni.

Non mancherà il tradizionale carro del “cannone spara coriandoli”,

quest’anno ispirato ad Asterix ed Obelix, che è un must con il

riferimento alla pace, del Carnevale delle Madonie. Le altre allegorie

dei carri riguardano la mancata qualificazione dell’Italia ai mondiali

di calcio di Russia 2018, la mitologia greca con Zeus, e l’espansione

degli sceicchi arabi nell’economia mondiale. La direzione artistica

del Carnevale è stata curata da Pino Barcellona, un artista locale

della cartapesta che ha voluto anche far conoscere la tecnica di

costruzione dei carri anche agli alunni delle scuole locali in visita

nel capannone di piazza Aldo Moro, officina della XLV edizione del

Carnevale delle Madonie. Tanti i gruppi in maschera che si uniranno ai

carri durante la sfilata. Tra questi, il gruppo degli alunni

dell’Istituto comprensivo di Castellana ispirato a “Palermo, capitale

italiana della Cultura 2018”. Attesa anche per il gruppo in maschera

curato dall’artista locale Gianluca Bellina e per altri che si

annunciano particolarmente sorprendenti. L’edizione 2018 del Carnevale

della Madonie, che ha ottenuto il patrocinio economico

dell’Assessorato regionale al Turismo, vedrà anche la partecipazione

del Circ’Opificio, la scuola di circo ed arti performative, con

trampolieri, acrobati, giocolieri ed equilibristi. A fine sfilata

balli in maschera in piazza San Francesco di Paola.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.