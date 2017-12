Babbo Natale confuso fra l’immondizia turba le notti dell’ Assessore che sognava di fare dell’altro

🔊 Ascolta l'articolo

E’ un lavoro sporco, ma qualcuno lo dovrà pur fare”. Oppure “Eccomi, sono il problem solver.”

Chissà se nelle notti insonni, cui fa riferimento nella sua letterina aperta di auguri per il Natale, l’assessore regionale “ai rifiuti” Vincenzo Figuccia si è visto passare davanti gli occhi le immagini dei film con queste battute diventate quasi un tormentone.

Eppure lui e “la sua famiglia”, cui fa espresso riferimento, nella politica vivono da decenni e ben sanno che sull’altare delle emergenze si costruiscono fortune, si coltivano elettori, si contentano amici.

E difatti continuiamo a chiamare emergenze lo smaltimento dei rifiuti urbani e le reti idriche colabrodo, i ponti che crollano e le strade che franano, i pronto soccorso incivili e i cimiteri che non hanno loculi.

Nel resto del mondo le emergenze sono i terremoti, gli alluvioni, gli incendi o quant’altro la natura ci riservi senza preavviso e in cui comunque i maggiori danni derivano sempre dall’incuria dell’uomo.

Premesso questo, grande solidarietà per la solitudine dell’assessore Figuccia. Lui ci confessa che sognava di occuparsi di altro e invece ha scoperto l’eterno conflitto fra scienziati e burocrati, politici e cittadini, omettendo però di dirci che sono gli enormi interessi economici che stanno dietro alla soluzione di ognuno di questi problemi a scatenare questi antagonismi.

Solo i cittadini rimangono ingenui spettatori pronti a sostenere, senza capire, le ragioni di ogni contendente.

Come ben sa il fresco responsabile regionale, basta guardare gli altri e copiare il meglio. Non si apparirà dei geni, ma si farà miglior figura di quell’azienda municipale rifiuti di Palermo fallita dopo aver pensato di rendere lustre le strade degli Emirati Arabi. E Palermo, prossima città della cultura con l’Orlando “stupor mundi” continua intanto a rimanere una delle città più sporche del mondo.

Coraggio, assessore Figuccia. Decida in fretta cosa fare, liberamente e secondo coscienza, lo faccia sapere a chi di competenza, ma anche a tutti i cittadini. In questo modo avrà non solo avviato concretamente la soluzione di un problema, ma anche conquistato la stima e il rispetto di tutti i siciliani.

Questo giustificherà in futuro non solo i voti presi da lei e famiglia, ma sarà quel segnale di cambiamento reale che tutti si attendono, ma che fino ad oggi da Palazzo dei Normanni non si riesce neppure a percepire, confusi fra consigli di presidenza e nomine questori, implosioni a sinistra e promesse di nuovi sprechi a favore di impiegati e burocrati privilegiati .

Auguri a lei, speriamo che l’anno prossimo i sacchi di Babbo Natale non siano ancora pieni di munnizza.

