Il cadavere era stato ritrovato nel mare di Sciacca dagli uomini della Guardia Costiera. Adesso è stato identificato. Si tratta di Costantin Gabriel Patriesku e aveva 39 anni .

L’uomo, di nazionalità romena era un senzatetto, trasferitosi a Sciacca da qualche mese, forse alla ricerca di lavoro.

