Facciamo guerra a Malta? Il M5S “maltratta” la Presidente a Palazzo dei Normanni

E’ vero. La Sicilia è un laboratorio politico. Lo è al punto che si è capaci d’inventare l’impossibile senza averne la minima intenzione. E’ come se un droghiere arruffone sfornasse intrugli miracolosi grazie ale sue distrazioni, alla memoria variabile, alla scarsa cura cui si occupa delle “miscele”. La fortuna aiuta gli audaci e gli arruffoni in Sicilia.

E’ così che il droghiere diventa un mago e le sue pozioni un composto chimico geniale.

Il sicilian lab, di questi tempi, è in mano al Movimento 5 Stelle. Una ne fanno e cento ne pensano. Andiamo al dunque. I deputati regionali penta stellati hanno abbandonato l’aula quando ha preso la parola la Presidente della Repubblica di Malta, Maria Louise Coleiero Preca. L’episodio non avrà spazio nei libri di storia, ma in quelli della buona educazione istituzionale sì, assai probabilmente.

La presenza di un Capo di Stato estero a Palazzo dei Normanni è stata sempre osservata come un gesto di grande attenzione verso la Regione siciliana. E non è mai capitato che alcun deputato avesse a dispiacersene. Anche quando le relazioni con lo Stato estero non erano idilliache.

La signora Preca era stata invitata in Sicilia per ricevere un riconoscimento da parte di una associazione culturale e, trovandosi a Palermo, ha ritenuto di dovere rendere omaggio alle istituzioni siciliane. Ha incontrato il sindaco, Leoluca Orlando, e il Presidente della Regione, Nello Musumeci. Ed avrebbe voluto fare altrettanto con i deputati regionale, auspice il Presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè.

Ed è a questo punto che il sicilian lab si è messo a lavorare “a prescindere”. I deputati regionale del gruppo parlamentare penta stellato hanno organizzato il gesto di ostilità.

Per quale ragione?

Il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, d’accordo con il suo collega ai trasporti, Toninelli, ha chiuso i porti italiani alle ONG che battono bandiere estere, dopo avere chiesto, invano, alle autorità maltesi di accogliere la nave Aquarius di Sos Mediterranèe. Salvini ha fatto di più, chiedendo notizie sulle modalità con cui lo Stato maltese organizza gli aiuti ai barconi carichi di migranti. Ne è scaturito un braccio di ferro fra l’Italia e Malta, che ha irrigidito le due parti, e lasciato Aquarius con 629 migranti in stiva al largo di Malta e sul canale di Sicilia, 27 miglia marine dalle nostre coste.

Un evento senza precedenti, la nave è stata trattata come un natante battente bandiera gialla, malati contagiosi a bordo. Il protrarsi dell’embargo ha creato una situazione di rischio per l’equipaggio e i migranti, sicché il Primo ministro spagnolo, il socialista Pedro Sanchez, ha deciso di accogliere Aquarius nel porto di Valencia. Il Presidente del Consiglio, Conte, ha ringraziato Sanchez, ha inviato le navi della Marina italiano, che hanno preso a bordo i migranti per trasferirli a Valencia, dove arriveranno, a quanto pare, fra quattro giorni.

Tutto questo che c’entra con la signora Preca? Niente, ma bisognava far sapere che la Presidente maltese non è persona gradita all’Italia, qualcosa non è vero, e in particolare ai penta stellati italiani, che non perdonano quando subiscono un torto o un’offesa. Il Presidente Micciché ha arrossito di vergogna, per conto terzi stavolta, e la signora Preca c’è rimasta male. Aveva appena dichiarato ai giornalisti che fra l’Italia e Malta i rapporti sono stati sempre eccellenti e che si sarebbe trovata la quadra anche in questa circostanza.

Un mistero, dunque. Chi ha deciso l’abbandono dell’aula sull’altare del Ministro Salvini, guardiano della razza e della religione italiane, messe in pericolo dall’invasione musulmana? E’ venuto da Roma l’input o dalla Padania, dove risiede la Casaleggio Associati e la sede della Lega, in Via Bellerio? Oppure è stata una spontanea “protesta” nata dal sicilian lab, perennemente in attività?

Chiunque abbia deciso questa soperchieria gratuita ai danni di una signora Capo di Stato estero, più che una reazione ad un’offesa, peraltro inesistente, è apparsa una malandrinata politica da dimenticare.

Le istituzioni, nostre e altrui, si rispettano, anche quando non ci piacciono.

