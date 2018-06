Ue, Cuva: “Fiscalità di vantaggio e strutturale per uscire dalla crisi”

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

In considerazione delle sue condizioni economiche la Sicilia deve, da un lato, avvalersi sia della “fiscalita’ di vantaggio congiunturale”, e cioe’ di interventi di natura fiscale autorizzati dalla Commissione Europea in via transitoria in deroga al divieto generale di aiuti di Stato, dall’altro, proprio alla luce del suo Statuto, fare valere la presenza delle citate condizioni di autonomia (istituzionale, procedurale e finanziaria) previste dalla Corte di Giustizia per la realizzazione di una fiscalita’ differenziata strutturale che consenta, cioe’, di avvalersi di misure generali e stabili che sfuggono, come si e’ detto, ai vincoli della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato”. Lo ha detto il prof Angelo Cuva intervenendo al Convegno su “Strumenti di fiscalita’ per lo sviluppo delle Isole dell’Unione Europea”. Secondo Cuva, lo Statuto della Regione siciliana e le relative norme di attuazione, nonostante la loro mancata compiuta realizzazione, “rispondono alle condizioni di legittimita’ prescritte in sede comunitaria dalla Corte di Giustizia per l’adozione di benefici fiscali ad effetto limitato al solo territorio regionale. L’autonomia della Regione siciliana, seppur nella sua mortificata concreta attuazione, e’ tale sotto il profilo istituzionale, procedurale e finanziario”.

Secondo il docente risulta “particolarmente importante in questo ambito il riconoscimento a livello comunitario della condizione di insularita’ – come stato di oggettivo svantaggio – nella prospettiva di utilizzare l’istituto autonomistico per la promozione di politiche di sviluppo, anche attraverso l’introduzione di misure di vantaggio fiscale, nell’alveo del principio di coesione economico sociale e territoriale. Quest’ultimo, quale principio generale dell’Unione Europea, potrebbe divenire la leva utile a controbilanciare i limiti invalicabili del divieto di aiuti di stato, anche sotto la forma di deroga, per quelle Regioni che in considerazione delle specifiche caratteristiche geografiche, economiche e sociali, determinate in particolare dalla condizione di insularita’, scontano un oggettivo svantaggio”. Per Cuva “appare indispensabile dare seguito alla decisa e rinnovata presa di posizione della Regione siciliana volta alla riaffermazione delle prerogative statutarie in materia finanziaria anche attraverso la valorizzazione della sua condizione di insularita’” (ITALPRESS)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.