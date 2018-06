Comunali: Cracolici (Pd), “In Sicilia siamo oltre il baratro”

🔊 Ascolta l'articolo

“Il Partito Democratico pur tra grandi difficoltà, resiste. Ma in Sicilia siamo oltre il baratro. Molti nostri amministratori vincono per un prestigio personale, ma è crollato il principio di rappresentanza di una comunità politica. Ricostruire sarà faticoso, ma anche con questi risultati abbiamo il dovere di provarci”. Così, il deputato regionale del Pd in Sicilia, Antonello Cracolici. “Ma dobbiamo avere ben chiaro un concetto: o si cambia, o si muore – dice – E’ necessario guardare avanti, parlare a nuove fasce di elettori che hanno nuove speranze e nuovi timori: non possiamo ricercare nel passato le ragioni per dare un futuro ai nostri valori. Servirà molto coraggio per ridare senso all’impegno ed alla passione civile”.

“Pur in un momento difficile, non posso che congratularmi con quanti hanno speso ogni energia per resistere in questo passaggio, con quanti malgrado tutto hanno vinto: in particolare nel Palermitano sono stati in tanti, e ci hanno dato la consapevolezza che possiamo farcela”, ha aggiunto.

(AdnKronos)

