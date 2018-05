Palermo: domani la Centoduesima Edizione “Targa Florio”

🔊 Ascolta l'articolo

Prendera’ il via domani la centoduesima edizione della Targa Florio e Peugeot sbarca in Sicilia con la squadra al completo. Paolo Andreucci e Marco Pollara con le loro 208 T16 ma, anche, Damiano De Tommaso e la sua 208 R2B daranno battaglia e puntano a nuovi successi in questo CIR 2018.Il 10 volte campione italiano rally Paolo Andreucci, forte di due vittorie in due gare disputate finora, punta a vincere una gara siciliana che l’anno scorso, per i tragici fatti accaduti, e’ stata anticipatamente interrotta. Dal canto suo, Marco Pollara punta a riscattarsi dopo l’esordio non proprio positivo nelle prime due gare di campionato dove e’ stato costretto a ritirarsi anzitempo. La 208 T16 e’ quindi pronta a ribadire la sua superiorita’ anche in una delle gare motoristiche piu’ belle al mondo. Damiano De Tommaso, invece, con la piccola 208 R2B e’ chiamato a confermare il livello qualitativo finora dimostrato e punta a migliorare la buona prestazione ottenuta nell’unica gara del campionato junior finora disputata, il rally del Ciocco in cui e’ arrivato terzo. “Il Targa Florio e’ una gara che conosco molto bene, una gara storica che mi piace molto e che ho vinto dieci volte – sottolinea Paolo Andreucci -. Si parte il venerdi’ sera con la prova spettacolo e sabato mattina con la Scillato-Polizzi, una prova storica che si faceva al contrario. Bei tornanti, con terreno viscido e con il pezzo finale un po’ piu’ veloce. Ci sono tante prove speciali veloci, con variazioni di ritmo e molto spettacolari, mi piacciono. La prova di Cefalu’ chiude le prove speciali della giornata con la partenza in salita, un bel misto veloce e la possibilita’ per il pubblico di apprezzarne il percorso”.

“La mia intenzione per questa edizione del Targa – prosegue Andreucci – e’ di concludere il lavoro iniziato lo scorso anno quando ci siamo dovuti interrompere per i tragici fatti accaduti.

Abbiamo lavorato sodo sulla vettura e sulle gomme, trovando un equilibrio ottimale, secondo il mio punto di vista. Non sara’ facile, pero’, perche’ la concorrenza e’ sempre piu’ agguerrita e preparata. Sono confidente di poter fare una bella gara, ben supportato da una 208 T16 che e’ sempre stata molto affidabile e performante”. “Voglio ribaltare completamente la situazione e riscattarmi da questa falsa partenza nel campionato 2018 – le buone intenzioni di Marco Pollara -. Sono fermamente determinato a cambiare e, soprattutto, a non sbagliare. Sono contrariato per quanto successo, ma ora si cambia. Abbiamo preparato meticolosamente questa gara e siamo iper concentrati. La macchina c’e’, la squadra pure, ora tocca a noi! Lo facciamo per noi stessi ma anche per il grande pubblico che, nella nostra gara di casa, viene a tifarci e incoraggiarci, non voglio deluderli. Non sara’ facile combattere con gli altri sfidanti nell’R5, perche’ a noi manca esperienza, ma conto di fare una bella gara”. “Finalmente si torna a correre – dice Damiano De Tommaso -. Lo confesso, sono un po’ impaziente, ho voglia di rimettermi al volante della mia 208 per scendere in gara e portare a casa un bel risultato in questa Targa Florio. Voglio far vedere che posso fare meglio del terzo posto ottenuto in Toscana, ma non voglio strafare, perche’ non posso permettermi di sbagliare. Mi sono preparato molto, sfruttando anche questa pausa per allenarmi ancor piu’ e trovare la giusta concentrazione per correre in Sicilia. Con l’auto nulla da eccepire, la conosco ormai bene e la sento mia. Il Targa sara’ impegnativo, ma non mi spaventa questa cosa. Voglio vincere!”

