“Happy Winter” di Giovanni Todaro ambientato sulla spiaggia di Mondello

Happy Winter di Giovanni Todaro sara’ nelle sale italiane dal 14 al 16 maggio, con I Wonder Stories. Si tratta dell’opera prima scritta e diretta da Giovanni Totaro presentata fuori concorso nella selezione ufficiale della 74^ Mostra Internazionale del Cinema di Venezia ambientata sulla spiaggia di Mondello a Palermo. Il documentario vuole essere uno sguardo quasi sociologico ma allo stesso tempo divertente e leggero sulla crisi degli ultimi anni vista dalle famiglie che vi trascorrono la stagione estiva nascondendosi dietro al ricordo di uno status sociale che non e’ piu’ lo stesso. Personaggi unici mettono in mostra la loro umanita’ facendo finta che la crisi economica non esista e convinti che la cabina in riva al mare garantisca loro un posto in prima fila nella fiera della vanita’ estiva. Il film e’ una produzione Indyca con Rai Cinema in co-produzione con Zenit Arti Audiovisive, in associazione con Inthelfilm e Onirica. E’ stato sviluppato con il sostegno di Creative Europe Programma Media, con il contributo del Ministero dei Beni e delle Attivita’ Culturali Direzione Generale per il Cinema, del Piemonte Doc Film Fund – Fondo regionale per il documentario ed e’ stato realizzato nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei Cinema (Regione Siciliana/Film Commission Regione Sicilia).

Il film sara’ preceduto in sala da una video-introduzione di Lillo, Greg e Alex Braga, voci di Radio2.

