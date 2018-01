🔊 Ascolta l'articolo

Sarà inaugurata oggi, alle ore 13, la nuova Guardia Medica di Partinico (Palermo). E’ stata realizzata dall’Asp di Palermo in un edificio di via Benevento confiscato alla

mafia. I locali, che si estendono su una superficie di 150 mq., sono

stati completamente ristrutturati e riqualificati oltre che dotati di

arredi e nuove attrezzature.

