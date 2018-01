Fattorino sbranato, indagato per omicidio colposo il proprietario cani

🔊 Ascolta l'articolo

E’ indagato per omicidio colposo il titolare dell’agriturismo di Portopalo di Capo Passero, nel siracusano, in cui un fattorino catanese, A.Z., e’ rimasto ucciso dopo essere stato aggredito da tre cani. Le indagini sono coordinate dal capo della Procura di Siracusa Francesco Paolo Giordano, ma si tratta di un atto dovuto che consentirà al proprietario dell’azienda e dei tre cani di nominare dei periti in vista dell’autopsia.

Un esame che stabilirà definitivamente se l’uomo sia deceduto a causa dei morsi procurati dai tre animali o per un malore sopravvenuto in precedenza. Il cadavere dell’uomo è stato scoperto dai carabinieri, in località Pagliarello, all’interno della proprietà privata.

L’aggressione di tre molossi sarebbe stata fatale per il corriere catanese morto durante la consegna di un pacco in una villetta alla periferia di Portopalo di Capopassero, in provincia di Siracusa. La vicenda si e’ svolta in contrada Pagliarello. La vittima e’ un 52enne, A.Z. le sue iniziali. I proprietari della villetta si sono insospettiti dopo aver notato il furgone del corriere postale con il portellone aperto ma senza nessuno all’interno. Cosi’ hanno chiamato i carabinieri. I militari hanno trovato il corpo del fattorino vicino a un albero. Con se’ aveva ancora il pacco da consegnare, i morsi dei cani a un polpaccio e sulle braccia, ma non su punti vitali. Sara’ l’autopsia a spiegare le reali cause del decesso. (ITALPRESS)

