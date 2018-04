Vacanze più sicure se i pneumatici vengono tenuti sotto controllo

🔊 Ascolta l'articolo

Giornate primaverili, week lunghi e vacanze alle porte hanno un appuntamento tradizionale, quello con l’iniziativa Vacanze Sicure promossa da Pneumatici Sotto Controllo e Polizia Stradale.

In questa quindicesima edizione verrà monitorato lo stato dei pneumatici di sette regioni: Lombardia, Veneto, Liguria, Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise. Gli agenti dei cinque Compartimenti coinvolti parteciperanno ad una prima attività formativa e successivamente svolgeranno le verifiche sulle principali arterie dei territori di riferimento.

Previsti, fino al 31 maggio, circa 10.000 controlli e in particolare le pattuglie verificheranno l’usura del battistrada, l’omologazione, la corrispondenza delle misure montate rispetto a quanto riportato in carta di circolazione, l’eventuale presenza di tagli, abrasioni e danneggiamenti visibili ad occhio nudo che potrebbero essere, insieme al sotto gonfiaggio, l’anticamera di un cedimento strutturale del pneumatico.

I dati raccolti saranno analizzati secondo il consolidato modello del Politecnico di Torino ed i risultati verranno illustrati a luglio, in occasione di una conferenza stampa a ridosso dell’esodo estivo. “Grazie all’iniziativa Vacanze Sicure continuiamo a richiamare l’attenzione degli utenti sull’importanza di una attenta e programmata manutenzione del veicolo, pneumatici in primo luogo, dal momento che viaggiare con gomme in perfetto stato di efficienza è una delle condizioni imprescindibili per la sicurezza dei nostri spostamenti.” – ricorda Giovanni Busacca, Direttore del Servizio Polizia Stradale.

“Mettersi alla guida con pneumatici lisci, danneggiati, non conformi, espone i conducenti ad un elevato rischio di incidenti, ma purtroppo ancora troppi veicoli non risultano in regola.”

Con un parco auto sempre più vecchio (il 50% ha più di 10 anni) e fondi stradali troppo spesso malmessi, la manutenzione dell’auto deve assumere un ruolo fondamentale per la sicurezza e la cura dei pneumatici occupa un posto di assoluto rilievo.

Per Fabio Bertolotti, Direttore Assogomma – “Gonfiaggio e verifica, non vengono eseguiti periodicamente e oltre il 52% degli automobilisti circola con gomme sottogonfiate”-

“Con le alte temperature, il pneumatico si può surriscaldare sino al suo cedimento strutturale, ovverosia al suo scoppio. Inoltre, un pneumatico sgonfio produce un inutile danno all’ambiente in quanto fa aumentare i consumi di carburante fino al 15% e produce una usura disomogenea del pneumatico che dovrà essere sostituito precocemente.”

Per aiutare gli automobilisti a tenere sempre sotto controllo la pressione di gonfiaggio dei pneumatici l’Unione Europea, a partire dal 1° novembre 2014, ha reso obbligatorio l’impiego su tutte le autovetture di nuova immatricolazione, dei TPMS (Tyre Pressure Monitoring System). Si tratta di dispositivi che consentono all’automobilista di ricevere sul cruscotto una segnalazione dovuta ad un problema legato alla pressione dei pneumatici.

Assogomma e Federpneus consigliano quindi, in vista delle lunghe percorrenze estive, di effettuare il cambio gomme stagionale presso rivenditori specialisti che posseggono le attrezzature, la professionalità e le conoscenze per realizzare una sostituzione delle gomme a regola d’arte.

Sul sito www. pneumaticisottocontrollo.it sono disponibili informazioni sui pneumatici, in termini di scelta, manutenzione, stoccaggio e le normative vigenti che, se seguite, consentono agli automobilisti di viaggiare sicuri.

