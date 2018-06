Palermo, IRSAP: Appalto per realizzare la piattaforma informatica

🔊 Ascolta l'articolo

Gestione delle istanze on line per l’assegnazione dei lotti destinati agli insediamenti produttivi, rilascio di nulla osta per via digitale, registro di protocollo giornaliero, servizi digitalizzati per i procedimenti amministrativi interni di delibere e determine. Sono alcune delle funzioni che svolgera’ la piattaforma informatica che presto sara’ implementata al servizio dell’Irsap, Istituto regionale per lo sviluppo delle Attivita’ produttive, per le imprese e gli insediamenti produttivi. L’UREGA ha affidato l’appalto per la “Fornitura di un sistema informativo gestionale dei processi amministrativi interni e per la gestione automatizzata delle istanze”: ad aggiudicarsi la gara, a cui hanno partecipato quattro aziende con le rispettive offerte economiche, il raggruppamento temporaneo di imprese con la ditta Arancia ICT srl (Palermo) quale capogruppo, e la ditta Insiel Mercato Spa (Trieste) quale mandante, che ha presentato l’offerta economica con il maggiore ribasso pari al 3,559 per cento e quindi per un importo al netto di 189.000,25 euro (l’importo complessivo dell’appalto era di 201mila euro). La Commissione di Gara – costituita da componenti designati con sorteggio dall’UREGA di Palermo – al termine delle sedute pubbliche ha consegnato gli atti al responsabile del procedimento amministrativo per gli adempimenti successivi. Il progetto prevede la realizzazione di un portale di servizi alle imprese accessibile mediante il sito istituzionale dell’IRSAP, per offrire maggiore accessibilita’ e velocita’ nelle pratiche di rilascio di nulla osta e documenti finalizzati all’insediamento di attivita’ produttive in linea con la mission dell’Ente.

La finalita’ e’ quella di migliorare l’offerta e velocizzare i servizi alle Imprese insediate o che intendono insediarsi negli agglomerati industriali di competenza dell’ente, attraverso la gestione automatizzata delle istanze on line. Il portale, una volta operativo, dovra’ consentire a tutti gli imprenditori, italiani ed esteri, di conoscere i servizi offerti dall’Ente, anche mediante la visualizzazione, su cartografie georeferenziate, di tutti gli immobili disponibili per la successiva assegnazione agli imprenditori che ne facciano richiesta – ha detto il commissario ad acta, Giovanni Perino -. Il sistema, inoltre, permettera’ agli imprenditori di compilare digitalmente e inviare direttamente le istanze di richiesta di immobili industriali mediante apposita modulistica semplificata con aiuti e delucidazioni sulla compilazione dei modelli di domanda in linea”.

