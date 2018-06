Generali, AXA, Zurich, Alleanza tra le assicurazioni, Edenred nell’outsourcing. Molinari e Longo tra i legali  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Questi alcuni vincitori della quinta serata dei Le Fonti Awards 2018

Milano, 8 giugno 2018 – Lo scorso giovedì 7 giugno, a Palazzo Mezzanotte, nella splendida cornice di Borsa Italiana, si è svolta la giornata dei Le Fonti Day & Night, dedicata al mondo delle assicurazioni. La mattina con il NEW INSURANCE DAY – Le nuove sfide del settore assicurativo – in collaborazione con SNA, ANRA, AIBA, ACB BROKER, ANAGINA e ASSOFINTECH e la Main Sponsorship di Affinion. IDD e nuovi modelli di distribuzione, Cyber Risk, Insurtech e Welfare Aziendale sono stati i temi portanti del convegno.

L’appuntamento è continuato la sera con i Le Fonti INSURANCE Awards® e i Le Fonti Legal – Banking & Finance Awards®.

La televisione nazionale di Le Fonti (Le Fonti TV), con le sue oltre 200 ore di diretta al mese e un palinsesto internamente dedicato al mondo del business, della finanza e del legale, ha garantito massima risonanza mediatica all’evento grazie al collegamento live del Direttore responsabile Giuseppe Di Vittorio.

Ad anticipare la cerimonia di premiazione è stato il CEO Summit dal titolo MIFID 2, IDD e WEB TAX: nuove regole per banche, assicurazioni e web company. Il dibattito, moderato da Debora Rosciani, giornalista di Radio 24, ha coinvolto Francesco Bochicchio Fondatore Studio Legale Bochicchio, Antonio Longo Managing Partner LEXLON Studio Legale Longo, Sergio Calvetti Fondatore Studio Legale Calvetti & Partners, Vittorio Giordano Partner Giordano-Merolle Studio Legale Tributario.

Anche in questa occasione, una ricercata ed attenta selezione ha permesso l’individuazione di rilevanti realtà legali e professionali, ognuna distintasi per uno specifico ambito di competenza.

STUDI PROFESSIONALI Primo premiato della serata è stato Theseus Dottori Commercialisti Associati che si è aggiudicato il titolo di Studio Professionale dell’Anno Consulenza Tecnica. Hanno fatto seguito Badiali Consulting, che ha ritirato il trofeo Studio Professionale dell’Anno Consulenza Corporate Finance, e Vittorio Emanuele Falsitta & Associati vincitore del riconoscimento Studio Professionale dell’Anno Diritto Tributario. Studio Retter è stato invece giudicato Società di Consulenza dell’Anno Antiriciclaggio.

DIRITTO SOCIETARIO Ha ritirato il premio Team Legale dell’Anno Boutique di Eccellenza Diritto Societario lo Studio Legale Musumeci

, Altara, Desana mentre Studio Legale Associato RSG ha guadagnato il titolo di Team Legale dell’Anno Boutique di Eccellenza Diritto Commerciale. Davide Virgilio Francesco Guardamagna (Guardamagna e Associati) è stato invece insignito del titolo di Avvocato dell’Anno Boutique di Eccellenza Diritto Commerciale.

DIRITTO FALLIMENTARE Ha ritirato il premio Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Fallimentare lo Studio Legale Edoardo Ricci e Associati.

CONTENZIOSO Primo vincitore della categoria è stato Giordano Merolle Studio Legale Tributario come Boutique di Eccellenza dell’Anno Contenzioso Tributario seguito da CDRA e Studio Legale Associato Rubinetti & Sgarrella che si aggiudicano rispettivamente i premi Boutique di Eccellenza dell’Anno Contenzioso Banking & Finance e Team Legale dell’Anno Boutique di Eccellenza Contenzioso.

REAL ESTATE

Studio Legale VACS è risultato Boutique di Eccellenza dell’Anno Real Estate mentre lo Studio Legale Ludini si è imposto come Team Legale dell’Anno Boutique di Eccellenza Real Estate.

DIRITTO ASSICURATIVO Ha ritirato il trofeo Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto delle Assicurazioni lo Studio Roma Legal Partners seguito da LEXLON Studio Legale Longo che ha vinto come Studio dell’Anno Diritto Assicurativo, e Nicolò Juvara (Molinari e Associati) che si è invece guadagnato il titolo di Avvocato dell’Anno Diritto Assicurativo.

BANKING & FINANCE Si aggiudicano i premi Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Bancario e Avvocato dell’Anno Boutique di Eccellenza Diritto Bancario lo Studio Legale Calvetti & Partners e Francesco Bochicchio (Studio Legale Bochicchio).

RIPARAZIONE AUTO A vincere il premio Eccellenza dell’Anno Leadership Riparazione Auto è stato Dottor Grandine.

OUTSOURCING È stata Edenred Italia a conquistarsi il titolo di Eccellenza dell’Anno Innovazione e Leadership Welfare Aziendale.

COMUNICAZIONE FINANCE Il premio come Agenzia di Comunicazione dell’Anno Finance è andato a LOB, mentre Twister, eComunicare e Verini & Associati hanno ricevuto una menzione speciale.

ASSICURAZIONI Il premio Eccellenza dell’Anno Innovazione Assicurazione Diretta è stato consegnato a Verti Assicurazioni. Si sono invece rispettivamente aggiudicate i riconoscimenti Eccellenza dell’Anno per l’Innovazione Insurance RC Auto ed Eccellenza dell’Anno Insurance – Protection HDI Assicurazioni e CF Assicurazioni. Europ Assistance, MSA Multi Serass e Genertel si sono invece imposte nelle categorie Eccellenza dell’Anno Assistenza Privata, Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Gestione Sinistri in Outsourcing ed Eccellenza dell’Anno Assicurazioni Online. Hanno conquistato i titoli di Eccellenza dell’Anno Tutela Legale, Eccellenza dell’Anno Insurance Sanità ed Eccellenza dell’Anno Insurance Ramo Vita: DAS, RBM Salute e AVIVA ITALIA. Ottimi risultati anche per Coface, valutata Eccellenza dell’Anno Assicurazione del Credito, Zurich a cui è stata conferito il titolo di Eccellenza dell’Anno Innovazione Insurance ed AXA Italia, giudicata Eccellenza dell’Anno Best Place to Work Insurance. Alleanza Assicurazioni premiata come Eccellenza dell’Anno Insurance Customer Experience, per il 120° anniversario e per la piattaforma “Profilo&Dialogo”, innovativo processo di digitalizzazione della rete di vendita. Generali Italia si è imposta come Eccellenza dell’Anno Insurance.

Il premio CEO dell’Anno Insurance Ramo Vita è invece stato assegnato ad Alessandro Santoliquido (Amissima Assicurazioni).

BANCHE E FINANZA Grande successo per Société Générale Equipment Finance Italia e SCM SIM che si sono aggiudicate rispettivamente il premio Eccellenza dell’Anno Leasing per il quinto anno consecutivo, e Eccellenza dell’Anno Wealth Management. Hanno invece ricevuto il riconoscimento come Società di Gestione dell’Anno Indipendente e Società di Gestione dell’Anno ESG Consultinvest e BNP Paribas AM.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER & TOP MANAGEMENT Importanti traguardi per Lucia Sciacca (Generali Italia), giudicato Direttore Comunicazione dell’Anno Insurance e Flavio Manuel Alazraki (Europa Benefits), premiato come CEO dell’Anno Welfare Aziendale. Si è proseguito con il conferimento del titoli di CEO dell’Anno Assicurazione del Credito ad Ernesto De Martinis (Coface). Ultimo premiato della serata Patrick Cohen (AXA Italia) che è stato insignito del titolo di CEO dell’Anno Insurance.

Il reportage della serata e i suoi contenuti saranno riportati sui canali di Le Fonti, tra cui Le Fonti Legal – La rivista N°1 degli avvocati diretta da Angela Maria Scullica, divenuta, a due anni e mezzo dalla pubblicazione, il punto di riferimento per gli avvocati, e New Insurance – La rivista del mercato Assicurativo.

Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti di Le Fonti: il 21 giugno con l’Energy Forum e la sera i Le Fonti IP & TMT Awards. Infine, il 27 giugno con il convegno D-DAY sulla distribuzione finanziaria e i Le Fonti Innovation & Leadership Awards. Infine, il 1° luglio allo Yale Club di New York con focus sul made in Italy e il mercato food.

L’albo d’oro dei vincitori 2018 è disponibile al seguente link: http://www.lefontiawards.it/vincitori.php

Per informazioni:

Ufficio Stampa staff@lefonti.com +39 02 87386306

Sito Web: http://www.lefonti.it/ FB: @LeFontiGroup Twitter: @LeFonti_Group Linkedin: https://www.linkedin.com/company/299661/



