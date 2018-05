Il Papa a Palermo e P. Armerina, tappa a Brancaccio, messa Foro Italico

🔊 Ascolta l'articolo

In appena dodici ore, due voli in aereo e due in elicottero per Papa Francesco che il 15 settembre si recherà in Sicilia per rendere omaggio alla figura di don Pino Puglisi nel 25° anniversario della scomparsa del prete assassinato dalla mafia.

Il Pontefice raggiungerà in auto dal Vaticano l’aeroporto romano di Ciampino, da dove decollerà per Catania, scalo tecnico per consentire la salita a bordo dell’elicottero che lo porterà a Piazza Armerina, diocesi in provincia di Enna, accolto dal vescovo Rosario Gisana e dove saluterà i fedeli in piazza Europa. Dallo stadio, nuovo viaggio in elicottero alla volta di Palermo.

Nel capoluogo siciliano, il Papa giungerà verso le 11, con l’elicottero che atterrerà nel porto dove saranno ad attenderlo l’arcivescovo Corrado Lorefice, il presidente della regione Sicilia Nello Musumeci e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Qui celebrerà messa al Foro Italico, poi alla missione Speranza e Carità l’incontro con i rappresentanti di detenuti e immigrati.

Dopo una tappa nella chiesa di San Gaetano nel quartiere Brancaccio,

dove operò don Pino Puglisi, Papa Francesco incontrerà il clero nella

Cattedrale e i giovani in piazza Politeama. Alle 18.30 il decollo

dall’aeroporto palermitano di Punta Raisi per atterrare un’ora dopo a

Ciampino e da lì fare rientro in Vaticano.

(Bon/AdnKronos)

