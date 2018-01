Enna, arresti e sequestri da 11 milioni di euro contro il clan Emmanuello

🔊 Ascolta l'articolo

I carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta e Enna insieme alla Guardia di Finanza hanno fatto scattare l’operazione “Nibelunghi ” tra le province di Enna e Messina.

L’intera attività è stata coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia nissena. Colpiti da ordinanza di custodia cautelare diversi esponenti del clan Emmanuello di Cosa nostra e sequestrati beni per un valore di 11 milioni di euro.

