Canicattì, il segreto delle sorelle Cammalleri, Dedè e Fifì, 218 anni insieme

Finalmente un primato di cui gloriarsi in Sicilia. Due sorelle di Canicattì sono le più longeve d’Europa, forse le più longeve al mondo. Si chiamano Dedè e Fifì, i loro nomi sembrano uscire da un dagherrotipo del secolo scorso. E invece sono sane e piene di vita, hanno buona memoria e sono contente come una Pasqua. Di cognome fanno Cammalleri, e quando i giornalisti chiedono loro come abbiano fatto a sommare 218 anni in due ( Dedè ha compiuto 112 anni, la sorella Fifì 106), dicono di non saperlo. Sono le prime, insomma, a meravigliarsene.

Le sorelle Cammalleri hanno condotto una vita normale, sempre insieme, e non si sono sposate mai, nessuna delle due. Dedè, che ha fatto la maestra, ha compiuto gli anni il 17 dicembre del corrente anno, ma ci è voluto l’Istat a far sapere che insieme alla sorella Dedè costituiva un caso unico in Europa e forse nel mondo. Un primato che ha messo in secondo piano perfino il fatto, davvero eccezionale, che fosse in grado di recitare dei versi di Dante Alighieri a memoria. (“Tanto gentile e tanto onesta”). Non solo, in realtà: tutti i grandi della letteratura sembrano esserle rimaste scolpite nella mente. Dedè (Diega) è in sedia a rotelle mentre Fifì (106 anni), ha il girello. Entrambe signorine, abitano a Canicattì, in provincia di Agrigento ed hano due nipoti cinquantenni, Aldo, professore d’arte a Canicattì, e Roberto neurologo a Palermo. La loro longevità ha suscitate naturalmente anche grande interesse scientifico. Stanno cercando di trovare il segreto della longevità attraverso analisi e studia sia a Palermo quanto in Germania. Una curiosità, infine. Dedè in 112 anni non ha mai varcato la soglia di un ospedale mentre la sorella Fifì c’è andata quando ha compiuto cento anni per la rottura di un femore.

