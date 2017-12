Arcivescovo Lorefice ordina in Cattedrale 4 nuovi presbiteri

🔊 Ascolta l'articolo

Oggi l’Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, celebra il suo XXX anniversario di ordinazione sacerdotale e in tale occasione saranno ordinati presbiteri tre giovani del Seminario e un religioso de “I ricostruttori nella preghiera”. Si tratta di Don Emilio Cannata, 29 anni della parrocchia “Santa Luisa de Marillac” di Palermo; Don Sergio Meli, 32 anni, della Parrocchia “Annunciazione del Signore” di Palermo; Don Cristian Nuccio, 42 anni della Parrocchia Santissimo Crocifisso di Acqua dei Corsari; Don Antonio Amenta 49 anni, originario di Caltanissetta, proviene dal mondo del lavoro dove ha maturato una solida esperienza umana. Vive la propria vocazione come membro della comunita’ religiosa de “I Ricostruttori nella preghiera”.

La celebrazione Eucaristica, nel corso della quale saranno ordinati diaconi per la preghiera consacratoria dell’Arcivescovo monsignor Corrado Lorefice, si svolgera’ in Cattedrale, alle ore 11.30.

La celebrazione potra’ essere seguita in diretta streaming sul sito della diocesi www.diocesipa.it, su www.cattedrale.palermo.it qui sulla pagina facebook Arcidiocesi di Palermo, sul canale twitter.com/diocesipa, sul canale youtube.com/diocesipa, telegram.me/diocesipa, e nell’app per smartphone e tablet della diocesi. (Android e iOS) (ITALPRESS).

