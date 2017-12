PD contro Miccichè, “violate le regole, la prima volta in 70 anni”

🔊 Ascolta l'articolo

“Una decisione sconsiderata ed inaccettabile che non ha precedenti in 70 anni di storia del Parlamento siciliano, una violazione del regolamento parlamentare di gravità inaudita ed assolutamente ingiustificata”. Così il presidente del gruppo PD all’Ars Giuseppe Lupo commenta quanto accaduto in aula durante la votazione del disegno di legge di esercizio provvisorio.

“Ho chiesto in aula al presidente Miccichè di convocare la commissione Regolamento senza ricevere risposta e chiedo ancora che lo faccia con urgenza prima della prossima seduta, che per altro non è stata neppure convocata. Il presidente Miccichè oggi ha contraddetto persino se stesso, a distanza di pochi minuti, visto che, secondo il risultato della votazione, certificato con procedimento elettronico, alle 15.06 con 32 deputati presenti ha dichiarato che l’aula non era in numero legale, ed alle 16.29 con 31 deputati presenti ha dichiarato che l’Aula era in numero legale. Tutto ciò è irrazionale ed inammissibile – prosegue Lupo – se chi presiede l’Ars pensa di poter vìolare le regole della democrazia, non è degno di rappresentare il Parlamento siciliano. E comunque un dato è certo: la coalizione che sostiene il Governo Musumeci non ha più la maggioranza, già alla prima prova d’aula”.

