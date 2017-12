I rosa sono campioni d’inverno in un 2017 da dimenticare…la Salernitana affondata con tre reti

🔊 Ascolta l'articolo

Un anno difficile quello del Palermo calcio, tra la retrocessione e l’ombra del fallimento ma almeno porta a casa un risultato in grado di risollevare il morale anche ai più scettici.

La squadra di Bruno Tedino, battendo per 3-0 la Salernitana guidata dall’ex Stefano Colantuono ha conquistato il titolo di campione d’inverno.Decisive le reti di Chochev nel primo tempo, Monachello e Jajalo nella ripresa.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.