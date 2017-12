Capodanno 2018: Palazzo Branciforte e Villa Zito illuminati con il tricolore

🔊 Ascolta l'articolo

Visite gratuite, istallazioni e un nuovo logo: queste le iniziative di Palazzo Branciforte e Villa Zito per salutare il 2018, anno che vede “Palermo capitale della cultura”.

Nelle sere tra il 31 dicembre e il 6 gennaio i due siti saranno illuminati da un fascio di luce tricolore, un tema che viene ripreso anche nel nuovo logo della Fondazione Sicilia, pensato appositamente per questo nuovo anno pieno di iniziative.

Ma non è tutto perché dal 1° al 6 gennaio sarà possibile visitare gratuitamente Palazzo Branciforte, con le collezioni permanenti e le due mostre temporanee allestite al suo interno, e Villa Zito: il primo dell’anno con un orario unificato, dalle 14,30 alle 19,30; dal 2 al 7 gennaio, invece, le visite avranno luogo nei regolari orari di apertura dei due siti.

Le mostre temporanee incluse nella visita gratuita di Palazzo Branciforte (e aperte al pubblico fino al prossimo 18 febbraio) sono “Maiolica. I corredi dello speziale XVII-XVIII secolo” e “Sua altezza Palermo. Un racconto per immagini di Pucci Scafidi”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.