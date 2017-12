Eccellenze, i successi di Palazzolo Acreide, dopo Grammichele e…

🔊 Ascolta l'articolo

(essepì) A Palazzolo Acreide sono stati premiati quattro cittadini che hanno conferito la maggiore quantità di differenziata al comune con un dono in denaro, e c’è stato chi, fra i premiati, ha devoluto il premio ad una famiglia povera del paese. Sembra una favola di Natale, invece è un piccolo episodio che ci conferma, ancora una volta, la diligenza degli amministratori dei piccoli comuni siciliani, quelli di cui si parla sempre meno e che, invece, meriterebbero di avere grande visibilità, perché rappresentano modelli di comportamento virtuosi da imitare.

Il Tgr della Rai in Sicilia ha intrapreso a sua volta una strada virtuosa, dando conto del lavoro che svolgono questi amministratori, finalmente. Il servizio dedicato al comune di Palazzolo Acreide, che ha raggiunto importanti risultati nella raccolta dei rifiuti grazie alla collaborazione fattiva dei cittadini, segue di qualche giorno un servizio dedicato a Grammichele, dove il comune ha conferito la cittadinanza onoraria ai bambini che sono nati e vissuti in quella comunità e non sono cittadini italiani a causa del fatto che i loro genitori sono extracomunitari.

Nel raccontare la scelta di Grammichele, abbiamo accennato a quei paesi- borghi deliziosi – che hanno conquistato il titolo di “più bel borgo d’Italia”, e cioè Montalbano Elicona, Sambuca di Sicilia e Ganci, dove si è voltato pagina grazie al flusso di ospiti e turisti italiani e stranieri.

Non sono tutte rose e fiori, i comuni hanno gli amministratori che i cittadini hanno scelto, ma questi esempi fanno capire che depositare la scheda nell’urna non serve solo a fare un favore all’amico o a un congiunto, ma a far stare bene tutti quanti, con servizi pubblici decorosi e amministratori virtuosi. Laddove la scelta dei cittadini si è dimostrata giusta, tutti quanti ne hanno tratto beneficio.

E’ possibile, dunque, che si instauri un circolo virtuoso grazie al buon esempio ed ai concreti cambiamenti che intervengono nei paesi ben amministrati.

Un ruolo importante può svolgere l’informazione, facendo conoscere ciò che di buono fanno gli amministratori che ottengono successo. La Rai lo sta facendo, ed auspichiamo che continui a farlo, ma la carta stampata e, le testate on line sono ancora restii ad occuparsi di ciò che funziona nella credenza che a fare notizia, e quindi lettori, siano soltanto la cronaca nera, giudiziaria, il gossip e le malandrinate degli amministratori che tradiscono il loro mandato.

Non si tratta di spegnere i riflettori su ciò che non va, naturalmente, ma di dare rilevanza anche alle buone pratiche. Ognuno deve fare la sua parte, insomma.

